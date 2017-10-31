百年僑社挺台灣 陳建仁：盼繼續協助拓展外交

2017-10-31 16:50

〔記者蘇永耀／台北報導〕副總統陳建仁今天在總統府接見「美國羅省中華會館回國訪問團」，他肯定羅省中華會館本著互助互愛宗旨，爭取僑民的權利及福祉，致力推動當地華埠發展與繁榮；並期盼他們在僑居地繼續協助台灣拓展外交，為台灣站上國際舞台奠定成功基石。

美國羅省中華會館是洛杉磯重要的僑社，陳建仁致詞時，首先感謝僑領們長期以來對中華民國堅定的支持與關心。他說，美國羅省中華會館自1889年成立至今已128年，百餘年來在歷代僑領的努力下，一本互助互愛的宗旨，不分姓氏、地域，積極爭取僑民的權利與福祉，推動當地華埠整體發展與繁榮，贏得僑社以及美國主流社會的尊崇。

副總統指出，羅省中華會館長年支持中華民國，在會館內外懸掛中華民國國旗，館內並懸掛總統玉照；不論是歷年的雙十國慶升旗典禮、國慶餐會、國慶文化訪問團、文藝比賽等各項活動都積極參與，充分表現真摯的愛國情操，實足為各僑社團體的表率與典範。

陳建仁說，台灣在去年順利完成第三次政黨輪替，成熟的民主發展普遍受到世界肯定。新政府上任後沒有一絲懈怠，積極著手處理積習已久的問題，經過一年多以來的衝刺改革，現在漸漸有了改變，而且朝更好的方向往前邁進。

副總統指出，台灣就是在這種不斷地往前邁進的過程中「好，要更好；進步，要更進步」。他並說，台灣經濟已持續好轉，進出口和經濟成長率等關鍵指標，都呈現向上的趨勢，接下來還要把握景氣回溫的時機，台灣過去的經濟發展係以製造業為基礎，現在則要以創新做為基礎，加速執行「五加二經濟轉型計畫」，並配合日前通過前瞻基礎建設預算，希望均衡城鄉發展，強化對臺灣基礎建設投資，加速國內產業升級、活化內需市場，提昇台灣整體競爭力。

陳建仁最後也期許，訪賓都是在美國事業有成的僑界領袖，期盼他們在僑居地繼續扮演台灣外交大使的角色，讓更多的海外僑胞及美國人民瞭解台灣的發展現況與願景，以及在自由、民主、法治、人權及人道救援上所做的貢獻。