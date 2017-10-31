索國總理要下台 李大維：蔡總統訪問行程不變

外交部長李大維今天表示，蔡總統訪問索國的行程照舊不變。（特派記者鍾麗華攝）

2017-10-31 05:57

〔記者鍾麗華／馬紹爾31日報導〕蔡英文總統的南太平洋友邦之旅，今天在馬紹爾訪問，預計11月1日晚間抵達索羅門群島，並停留兩晚。不過，卻傳出在蔡英文抵達前，索國政情變化，內閣即將改組。對此，外交部長李大維今天表示，蔡總統訪問索國的行程照舊不變，而索國朝野有共識，蔡總統到訪是重要的事，等蔡總統到訪順利辦完後，才會解決他們內部的政治問題。

根據索羅門主要媒體《索羅門星報》29日報導指出，索國內閣包括副總理兼內政部長馬朗嘉在內，共7位部長已提出辭職信，辭職理由就是基於對總理蘇嘉瓦瑞的領導能力不信任，蘇嘉瓦瑞面臨下台的命運，議會最快在兩週以內選出新任總理。

李大維表示，索國內部政情的確有變化，不過，索國是內閣制國家，政治上經常會有不信任案，但朝野有共識與台灣進行邦交，不信任案的動議也等到蔡總統訪問團離開後才會進行，最快是11月6日，所以蔡總統的原訂行程不變。而蔡總統在索國國會11月2日的演講，國會也會恢復開會。

李大維指出，他前天已經向蔡總統報告，總統也很關心，也問了相關細節。提出不信任案的索國副總理馬朗嘉今年4月曾經訪台，馬朗嘉當時拜訪蔡總統，還當面邀請蔡總統到索國訪問，馬朗嘉也支持與中華民國邦交。索國朝野對台都很親善，也重視與台灣邦交關係。