登山活動見血 柯文哲6次強調應變能力不及

台北市長柯文哲出席「2017鬧熱關渡節」活動，受訪時說了6次北市府應變能力不及，會檢討改進。（記者張嘉明攝）

2017-10-29 11:43

〔記者郭安家／台北報導〕台北市社會局、工務局昨早舉辦「樂活山林長青健行登山活動」，但動線規畫不佳，萬人排隊領摸彩券，卻推擠受傷見血。台北市長柯文哲今上午出席「2017鬧熱關渡節」活動，受訪時說了6次北市府應變能力不及，會檢討改進；對於前台北市長郝龍斌批評辦活動不尊重專業，柯直說，都尊重專業啊！是人數超過預期，就完蛋。

外界質疑動線規畫不佳，柯文哲解釋，去年同一場長青登山活動3000多人，想說準備7000多人（摸彩券）一定沒問題，且昨早下雨，想說這下安全，結果登記就2萬多人、還有那些沒登記到的，人數遠超過設想2倍以上，所以應變能力來不及就垮掉；柯說，「參加活動人數預估、還有控制，要有新的sop來研究。」

柯文哲數度強調，昨天應變能力不好，也根本沒估到這情形；至於社會局、工務局已在寫報告，將送至市長室討論，遇到問題就檢討下次再改進。柯還否認昨罵社會局長許立民、工務局長彭振聲，並指大家也是想辦好活動，只是估計錯誤。

媒體追問柯文哲，指「郝龍斌說你不尊重專業」，立委黃偉哲「說你市政沒準備好，給準備好的人才不會出事」；柯文哲回應，活動都尊重專業，是昨天超過預期，應變能力來不及，就完蛋。