習近平強化掌控力道 民營企業不安

習近平（中）當權，中國企業家被觀察「惴惴不安」。《彭博）

2017-10-25 08:24

〔即時新聞／綜合報導〕中共19大昨天閉幕，今天將舉行1中全會，選舉出中國領導班子，現任中共總書記習近繼續執政已經是不可動搖的局勢，但是，中國企業家們卻因而更緊張、不安，主要是，習近平加大對公民營企業的掌控力道，不止是在企業裡面設立黨組織，連公司股份、董事席次等，都要讓出一部分給國家。

《紐約時報》報導，中國政府與企業的關係一向複雜，最近又變得更緊張，中共在1949年奪取政權後曾一度壓制私營企業，不過在認知需要企業來發展經濟之後，10年前全面吸收企業家入黨。

為強化對企業掌控，習近平重新強調國企的重要性，除了要求國企保持對黨的忠誠外，設限海外投資金額、插股進私企，部分科技企業還要讓出一定股權和董事席次給政府。

根據中國《胡潤百富榜》統計，中國目前已有647名以美元計的億萬富翁，這些大亨結集成強有力的勢力集團，商業風險專家認為，越來越龐大的勢力，讓中國執政當局憂慮失控，尤其一些長成巨鱷的私營大企業如騰訊和阿里巴巴等。

中國對商業大亨積極監控，日前被有關單位帶走的肖建華、吳小暉，至今仍處於失聯狀態，而指控中國官場腐敗的富豪郭文貴目前正在美國尋求政治避難，去年另位房產大亨、共產黨員任志強，因批評習近平被中共處留黨察看一年。

為防範政府當局過度干預，中國諸多商業大亨把錢存在海外，以為萬一跟政府鬧翻逃跑做準備。