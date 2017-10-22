胡適主張「容忍比自由重要」 金恆煒出書批他向獨裁蔣介石低頭

現任凱達格蘭學校校長金恆煒22日舉行《面對獨裁：胡適與殷海光的兩種態度》 新書?發表會。（記者廖振輝攝）

2017-10-22 17:08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕政論作家金恆煒今舉行「面對獨裁：胡適與殷海光的兩種態度」新書發表會，國史館館長吳密察、前總統府秘書長陳師孟等人皆出席與會，談論胡適和殷海光面對國民黨獨裁政權的歷史，陳師孟表示，胡適早年雖主張自由主義，但後來卻向獨裁者蔣介石低頭，與殷海光面對威權的態度大相逕庭。

新書發表會主持人彭文正指出，這本書是黑白分明的台灣近代史，書中狠狠批鬥蔣介石，也談及自由主義者胡適，批判胡適去當了蔣官，還主張「容忍比自由重要」，反觀殷海光遭受迫害，也不改其志氣。彭更認為，殷海光如果活在當代，應會是台獨主義者，胡適雖主張自由主義，但有官做，他就去做，這比較像台北市長柯文哲的態度。

陳師孟則說，胡適原是自由主義者，最後卻服膺於威權主義，放棄自己過去理念，走向獨裁那一端，貧賤不能移、富貴不能淫、威武不能屈，這三個胡適都沒做到，胡適太窮，去美國要靠國民黨蔣介石講接濟資金，後來老蔣要胡適接中研院院長，一聽到是中研院院長，馬上就向蔣介石低頭，更向獨裁者低頭。

陳師孟說，金恆煒在書中談及，殷海光與自己祖父陳布雷的一段歷史，當年殷海光在黨報中央日報作主筆時，1948年11月4日寫社論批蔣，引發蔣介石大怒找了陳立夫去關切，當時祖父在他自殺前幾天，曾向蔣介石勸說，「那是年輕同志不必去追究」，此事反映其實背後陳布雷有在出力。

國史館館長吳密察則說，台灣民主化運動不可以沒有外省人的參加，所謂外省人也不是都像蔣介石那樣，也是有不一樣的外省人，1950年代的台灣絕不像教科書所寫的那樣，這當中有大小角力及政治影響，金恆煒透過當事人日記、回憶錄，大部分都是私文書，利用穿透紙背的能力，洞機眉角將關鍵書寫出來，將兩人重新評價出來。

相關影音