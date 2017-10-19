民治議事廳7年開4次會 南市議員喊刪千萬預算

2017-10-19 18:39

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天下午審查市議會自家預算，其中一筆新營民治議事廳系統設備汰換預算1000萬元，準備汰換麥克風、表決器及顯示器看板。由於民治議事廳自台南市升格迄今7年，僅開過4次會，平均1年不到1次，多位議員質疑太浪費了，要求刪除。

新營選區議員蔡育輝則懇請大家不要刪這筆預算，他強調，大家不知在地議員的艱苦，他們在地議員是把議會當成自己的家，每次要在新營辦活動找不到地方，不然就是學校不願出借，如果議事廳設備改善，使用率也會提高，而且市府先前也承諾雙行政中心、雙議事中心，現在卻一筆勾銷，讓溪北更加被邊緣化。

包括市議員王家貞、林美燕、蔡淑惠今天質詢時，均質疑該筆預算太浪費了。他們表示，民治議事廳第1屆開會2次，第2屆也是2次。升格迄今7年，平均1年開不到1次會，議事聽使用率幾乎是零，在政府財政這麼困難下，為了開2次會，要花1000萬元，非常不合理，「錢是這樣花的嗎？」

議員也質疑，像上次臨時會，上午到民治議事廳開會，下午就又回到安平的永華議廳開會，名為在民治開會，實際上只是開、閉幕，其他審查會也都在永華開，建議改善其他使用率較高的空間設備，議事廳汰換設備就不用了，主張刪除，「否則如何對百姓交待？」

市議員呂維胤也認同王家貞的看法，認為應該要重新思考，民治議事廳未來的功能如何。看是要交給市府統一使用，或是民間使用，而非頭痛醫頭腳痛醫腳，建議等議會完成整體規劃後才動支該預算，主張先予凍結。

後來，因主席曾王雅雲與蔡淑惠為「傻瓜」用語發生爭執，蔡衝上主席台理論、拉扯，加上議員唐碧娥質疑議會議員研究室設置洗衣機，引起議員之間爭論。王家貞隨即要求清點人數，因在場出席人數只有10人，未過半數，主席敲槌宣布散會。相關預算，明天再審。