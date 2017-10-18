習近平19大老調重彈 專家：強化壓制香港反對力量

2017-10-18 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕中共第19次全國代表大會今上午在北京開幕，中共總書記習近平於會中提交工作報告，有專家指北京當局今後將持續強化壓制香港的反對力量，也有中國學者認為，習近平只是重覆中共一些老話，沒有理論創新。

習近平於19大中發表題為「決勝全面建成小康社會奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利」、全文約3萬2000字的報告，其中在針對港澳的部分提及，未來將持續「全面準確貫徹『一國兩制』方針，牢牢掌握憲法和基本法賦予的中央對香港、澳門全面管治權，深化內地與港澳地區交流合作，保持香港、澳門繁榮穩定。」前香港特別行政區中央政策組首席顧問劉兆佳在接受《中央社》訪問時表示，這段話與習近平在7月訪港時所講的差不多，但都強調要全面落實北京當局在香港應該擁有的權力。

劉兆佳分析，在「占領中環運動」以及「旺角騷亂」、「港獨」等異聲接連出現後，北京當局擔心「一國兩制」會出現偏差，甚至威脅國家主權和安全，並因此主動地採取措施予以打擊，像是在立法會議員宣誓案中主動解釋基本法，顯示北京當局不介意取代特區政府。而從近期的跡象來看，北京方面主要都是透過法律手段來對付「港獨」等反對力量，一方面防止他們進入憲制架構的立法會，同時也加強對港人宣傳基本法，香港方面也已經準備引入中國「國歌法」。

歷史學者章立凡則認為，本次的報告與中共過往的官方文件差不多，一樣是在堆砌口號、宏大目標，篇幅太長且重點也不突出，大部分「都是以前共產黨說過的老話，沒有什麼理論創新的東西。」不過「新時代」其實也特別強調了這是習近平的時代，這是為了讓習今後能持續且長期地擁有權力。