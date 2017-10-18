《大佛普拉斯》好色立委曝光！ 靈感源自「他」

《大佛普拉斯》片中配角「高委員」（右4），靈感來自導演黃信堯的前老闆、立委高志鵬。（甲上娛樂提供）

2017-10-18 13:53

〔即時新聞／綜合報導〕台灣電影《大佛普拉斯》入圍金馬獎10項大獎，備受看好，連行政院長賴清德、台北市長柯文哲都大力推薦。該片中有一名立委配角，導演黃信堯將他命名為「高委員」，為的就是感謝他的前老闆、立委高志鵬。

據《鏡週刊》報導，黃信堯曾在20年前擔任民進黨台北市黨部基層黨工，而當時的黨部主委就是高志鵬，黃信堯為了感謝進社會第一位老闆的提攜，就將片中的立委取名為「高委員」。

報導提到，不過這名「高委員」在片中是一名常吃秘書豆腐的「色委員」，為此高志鵬還私下向黃信堯抱怨，「聽說我是壞人！」黃信堯透過友人解釋，角色取名「高委員」是為了感謝高志鵬，就像另一名女性角色「葉芬如」，也是感謝該片監製葉如芬。

高志鵬表示，他認識黃信堯超過20年，黃的頭腦靈活、幽默讓他印象深刻。20日高志鵬將包場《大佛普拉斯》，並邀請黃信堯出席和觀眾座談，高志鵬笑說這是「以德報怨」。

高志鵬也在臉書上PO文說，「現實世界的高委員在平時問政時是非常正直的，也請觀眾朋友們不要入戲太深啊！」並呼籲民眾一起進戲院，用行動支持讓台灣國片久久不能下檔。