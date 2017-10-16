謝謝台灣！尼加拉瓜高規格棒球場落成 我棒球隊獲邀出賽

中華民國與尼加拉瓜共和國棒球友誼賽國家代表隊授旗典禮，外交部常務次長劉德立（前排右三）授旗給將赴尼加拉瓜的台灣棒球代表隊，並與來賓和球員們一同合影。（記者王藝菘攝）

2017-10-16 16:57

〔記者呂伊萱／台北報導〕我友邦尼加拉瓜全新國家棒球場Dennis Martínez落成，近日將舉行開幕友誼賽。我國專家曾赴尼國勘查並提供建言，尼國總統奧德嘉對此感念在心，特邀我國代表隊前往進行比賽。尼加拉瓜駐台大使達比亞今天開心地說，現在尼國全國燃燒台灣熱，3場友誼賽共4萬5千張門票已經全數售完，他說道，每位尼國人對台灣抱有熱烈感情，感謝台灣協助尼國完成拉美最高規格的球場。

尼加拉瓜首都馬拿瓜原設有一國家棒球場，以紀念尼國著名的美國職棒大聯盟投手Dennis Martínez命名，但啟用至今已70年，設施老舊。2010年時，尼國總統奧德嘉為推展棒球運動，並決心讓尼國選手使用國際級水準的棒球場，邀請我國專家前往勘查，最後尼國政府接受我國專家建議遷址重建，並維持原名。我國原先並援助尼國3000萬美元用於該球場之興建，但2014年因應嚴重災損，經雙方同意，將該筆援助款改用於災後重建。

該棒球場具有美國職棒大聯盟認證規格，可容納1萬5千名觀眾，自球場內部更可遙望尼國第二大湖馬拿瓜湖，堪稱是中美洲國家最具規模的現代化棒球場，將於10月20日起舉行3晚、3戰2勝的開幕友誼賽。尼加拉瓜總統奧蒂嘉對我國的鼎力協助感念在心，特別邀請我國棒球隊前往進行賽事，尼加拉瓜也邀請多名大聯盟球員出賽，外交部今於大禮堂舉辦授旗儀式。

外交部次長劉德立說，台灣和尼國交流淵遠流長，1972年時台灣棒球隊首次赴尼參賽，雙方互動熱絡，多年來進行多場各層級賽事，友情有增無減。此次我國代表隊由中華棒協理事長廖正井率團前往，球員由今年荷蘭港口杯冠軍隊伍為主、另有國內大專生及社會組球員參與。球員林冠翰表示，這次是首次踏上尼國國土，相當期待和大聯盟球員對戰，將以平常心應對比賽。

尼國大使達比亞在授旗儀式中致詞說，尼加拉瓜正延燒一股台灣熱，每位尼國人對台灣抱有熱切感情，感謝台灣協助完成拉美最高規格的球場。達比亞說，奧蒂嘉總統先前巡視球場工程時，第一句話就是感謝台灣政府和人民協助完成宏偉工程，也陪尼國度過天災等艱難時刻。於是球場開幕時，奧蒂嘉希望就是台灣隊與尼加拉瓜隊在此比賽，為此召集尼國最頂尖球員，面對台灣的強勁球隊。

尼加拉瓜由尼國各省選派代表，並徵召17位曾任與現任旅美大聯盟的好手與賽，現職大聯盟球員包括西雅圖水手隊投手Erasmo Ramirez、洛杉磯天使隊投手Juan C. Ramirez與堪薩斯皇家隊內野手Cheslor Cuthbert。外交部與公視合作，將於台北時間21日到23日上午8點提供即時轉播。