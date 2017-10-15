朝鮮半島開戰出任務？傳美軍來台檢視「磐石艦」醫療設備

磐石艦是目前中華民國海軍噸位最大的船艦。（資料照，記者張忠義攝）

2017-10-15 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島關係緊張，近日美、韓將軍演，外傳美軍還派出專案小組赴台檢視我國軍野戰醫院能力，國防部官員透露，美軍一旦和北韓開戰，我國軍不排除提供人道救援協助。

根據《蘋果》報導，美軍在攻打伊拉克前有派出專案小組到盟邦檢視狀況，有國防部人員也證實，美方確有人員來台參加軍事醫療的相關研討會，不過國防部表示，這場研討會完全是例行性的會議。另外有傳聞指出，美軍專案小組還特別登上我國軍唯一可作為戰鬥醫療艦的「磐石軍艦」，且對於外科手術治療的狀況詢問的相當詳細。

「磐石軍艦」（Panshi Fast Combat Support Ship，AOE-532）上設有野戰醫院，包括診療室、手術室、3間病房、牙科室與負壓隔離病房，合計共有15張病床；另有血庫、輸血設備、血液分析儀、超音波、移動式X光機等設備，可執行外科手術。

由於磐石艦是目前中華民國海軍噸位最大的船艦，甲板與機庫可以各停放一架33噸直升機，如CH-53E、CH-47D、S-70C等，因此外界猜測若美軍真的與北韓開戰，國軍磐石艦是否出動，為美軍及南韓軍人提供人道救援。