陸委會副主委歐洲演說：台灣民主經驗應傳中國

陸委會副主委張天欽於演講中指出，希望台灣的民主經驗能傳向中國，使其有一天也能朝向民主化發展。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-10-14 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕行政院大陸委員會副主委張天欽今（14）日於布魯塞爾歐洲新聞記者俱樂部發表演說，以「兩岸關係及民主發展」為題進行英文專題演講，現場有歐盟機構、學術界及智庫代表等約50人出席。張天欽於演講中指出，台灣民主經驗應該向中國傳遞，讓中國有一天也能朝民主發展。

據《中央社》報導，張天欽在演講中先提到總統蔡英文所提出的「三新」主張，以「新情勢、新問卷、新模式」來維持兩岸和平互動。並談到228事件、白色恐怖、雷震與彭明敏等鼓吹自由與民主的重要人物，同時也提及退出聯合國、與美國斷交、解嚴與三次政權和平轉移、2016年選出第一位女總統等重大事件，介紹台灣民主發展過程中的重大事件。

張天欽指出，台灣在發展民主中有三個關鍵要素，包含人民希望國家向前邁進、政府了解人民需求且願意反省，以及國際社會給予支持，這讓台灣在短時間內完成經濟與民主改革。張天欽也表示，希望把這樣的經驗傳達給中國，使其有一天也能朝向民主發展。並以台灣廢除了箝制言論自由的刑法100條為例，樂見中國能朝此方面邁進。