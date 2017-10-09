動長庚集團金庫可能被罷免？ 黃國昌這樣回應

2017-10-09 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌今在臉書發文，並貼出長庚醫療財團法人的收支表資料，指出由於法律的租稅減免和扣抵規定，導致長庚醫療財團法人獲利上百億，所繳納的所得稅卻是0元，他藉此呼籲應全面檢討修正不合理免稅規定，此事引發熱議，筆名「人渣文本」的輔大哲學系助理教授周偉航對此評論：「黃國昌要去動長庚集團的金庫，這樣他就真的有可能被罷免了」，對於周偉航的說法，黃國昌強調：「絕不願意為了政治位置，向錢勢低頭」、「直道而行，無怨無悔」。

黃國昌表示，1個財團法人掌控17家醫院、診所、護理所，在3840億的淨值總額中，超過70%是持有台塑集團關係企業的股票，因此這個財團法人，雖然去年「醫務利益」（醫務收入扣除成本費用）約有3億2154萬，但「股利收入」卻高達114億1700餘萬元。

黃國昌接著說，但由於現行法律的租稅減免和扣抵規定，導致雖然該財團法人雖然獲利上百億，所繳納的所得稅卻是0元，他認為對於醫療財團法人過度優惠的不合理免稅規定，有全面檢討修正之必要，最先要改革的就是「股利完全免稅」之規定，希望別再讓醫療財團法人制度的美意遭到濫用，淪為大財團規避稅捐的控股中心。

黃國昌的發文引發熱議，在網路上有不少網友分享，不過周偉航稍早則是對黃國昌的發文評論：「黃國昌要去動長庚集團的金庫，這樣他就真的有可能被罷免了。」

「安定力量」發起罷免立委黃國昌行動，已在6日補足連署書送到新北市選委會，選委會將於40天內查對連署書效力，再由中央選委會公告罷免案是否成立，若成立將於20天至60天內舉行投票。

針對周偉航的發言，黃國昌也親自到周偉航臉書留言：「謝謝周兄的關心，我寧願在政治位置上，作正確的事，也絕不願意為了政治位置，向錢勢低頭，對旺中蔡衍明如此，對台塑王家亦然」，黃國昌並強調：「直道而行，無怨無悔」。