幫派介入政治議題 綠委反嗆蔣萬安「流氓」

國民黨籍台北市立法委員蔣萬安批，蔡政府對民主、法治的誤解與濫用，綠委林俊憲反嗆蔣萬安「流氓」。（資料照，記者王俊忠翻攝）

2017-10-08 15:41

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍台北市立法委員蔣萬安，6日於臉書粉專撰文指出，內政部長葉俊榮、行政院長賴清德對「幫派介入政治」一事的答覆，凸顯出蔡政府對民主、法治的誤解與濫用，並稱「參與政治」是人的基本權利，不該區分出身背景、黨派色彩。對此，民進黨立委林俊憲質疑，蔣不僅搞錯問題點，且疑似公開替人開脫辯護，根本是「流氓」。

臉書粉專「林俊憲」直言，「蔣委員劃錯重點了」；林解釋，黑幫份子持政黨之名，行犯罪之實，問題不在於黑道參與政治，而是他們「用黑道的方式參與政治」，或是「披著政治外衣，目的是冀求被政黨法保護來遂行黑道目的」

林俊憲質疑，甩棍、煙霧彈等「蓄意暴力滋事」的案例時有所聞，且台灣人的眼睛是雪亮的，絕非以三言兩語就能唬弄。林俊憲接著提到，蔣萬安於臉書大教「前台大法律系教授、大法官被提名人、現任內政部長」葉俊榮「罪刑法定主義」，又批他人不懂民主，「讓人真是醉了」。

林俊憲另於文末指出，「流氓也是一個傳統詞彙，字典有解釋的」，調侃蔣萬安「你這種公開幫用甩棍毆打台大學生的統促黨暴徒狡詞開脫的辯護行為，完全就是一種流氓行徑」；林也說，若蔣不信，「可以查查字典」。

國民黨籍台北市立法委員蔣萬安，6日於臉書粉專撰文指出，內政部長葉俊榮、行政院長賴清德對「幫派介入政治」一事的答覆，讓人覺得憂心。（資料照，記者張嘉明攝）