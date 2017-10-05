高科技愛心助墨西哥賑災 台企贈太陽能照明、收音機

2017-10-05 15:35

〔記者呂伊萱／台北報導〕墨西哥近日發生多起強震，來思達集團「愛之屋（Casa di Love）」國際救援計劃與宣德科技合作，捐贈320組太陽能照明燈與收音機給墨西哥瓦哈卡州災區。民進黨立委羅致政說，希望透過此次活動拋磚引玉，吸引更多民眾及團體響應，展現台灣愛心。墨西哥受贈代表蕭堯向台灣人表達感謝，「你們的愛心我們收到了！」

墨西哥上月下旬發生多起規模七以上的強震，造成重大傷亡。來思達集團旗下「新興民族文教基金會」及「謝許英文化藝術基金會」共同發起的「愛之屋（Casa di Love）」國際救援計劃，今天下午在羅致政與外交部拉美司司長周麟見證下，捐贈320組太陽能照明燈與收音機，給墨西哥瓦哈卡州災區。

愛之屋（Casa di Love）去年6月即開始實踐「公民外交」，是亞洲第一個支援利比亞難民的民間組織。愛之屋（Casa di Love）計劃主持人、北科大教授顧卓雄分享說，該計畫去年在義大利最南端的蘭佩杜薩（Lampedusa）小島上，成立愛之屋，協助難民融入歐洲生活。去年羅馬地震時，該計畫也與宣德科技合作，將台灣的太陽能照明燈與收音機送進災區，要讓災區「看得到、聽得見」。

宣德科技業務經理黃思樺介紹兩項捐贈物品，太陽能照明燈可當作桌燈，也可拆卸隨身攜帶；太陽能收音機則附有緊急SOS求救聲響功能，也能接上隨身碟播放音源，或者作為手機行動電源，吸收太陽能5小時後可播放12小時。顧卓雄說，這項物資在歐洲相當受歡迎，因此此次也選擇這項產品，呼籲台灣高科技企業，配合政府號召，將這些非常實惠的台灣科技愛心送出去。

墨西哥受贈代表蕭堯曾在台灣就讀高中與大學，現也在台灣工作。蕭堯說，上個月墨西哥地震後，台灣同事和朋友們很熱情，一直問有什麼可以幫忙。他於是商請各方協助墨西哥南部以原住民族群為主、災情嚴重的瓦哈卡地區。他說道，「資訊非常重要」，但瓦哈卡地區沒有這麼多設備，相信這些產品可以幫助他們。蕭堯說自己算是半個台灣人，他說，雖然台灣在世界的能見度可能不高，但「台灣的愛心全世界都知道」，他也感性向台灣人道謝「你們的愛心我們收到了！」

蕭堯在墨西哥的家人，也組成志工後勤小組，將與台灣外交部一同完成捐贈相關事宜。周麟說，全世界發生天災地變時，台灣的援助向來都是第一個到，政府在墨西哥地震後立刻表示與墨西哥民眾站在一起的心意，也捐贈十萬美金賑災，很開心國內高科技產業也展現人道救援精神。

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