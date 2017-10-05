談兩岸關係 田弘茂：海基會和對岸溝通沒問題

2017-10-05 13:19

〔記者林良昇／高雄報導〕海基會今在高雄舉辦台商秋節座談聯誼活動，海基會董事長田弘茂受訪時表示，海基會和對岸溝通上沒有問題，並提到，海基會副秘書長兼經貿處長羅懷家都有跟「對岸的副秘書長」聯繫，只是書面上「暫時沒有辦法」。

海基會今在高雄舉辦台商秋節聯誼活動，田弘茂在午宴前受訪時表示，本次參加的台商人數不少，之前在北部辦過，這次到高雄，讓台商有整體的感覺，回來看看台灣北部、中部、南部不同地區的發展建設，也希望台商回來投資，給他們整體概念。

田弘茂也說，台商都有提出很多問題，上次台商提出的問題，要如何解決，都有報告，這次台商們提出的問題，相關部會也會處理，「我們很重視台商的需求」。

媒體詢問，兩岸關係中斷，是否希望台商做兩岸橋樑？田弘茂則說：「海基會還好啦」，並提到，羅懷家有打電話給「對岸的副秘書長」，對方都很友善，溝通上都還是沒有問題，只是書面上當然暫時沒有辦法。

媒體也詢問，總統蔡英文的國慶致詞及行政院長賴清德提到「台獨」，田弘茂都說，他只講海基會的事情，其他問題不作評論。

羅懷家在午宴現場受訪時說，該聯繫的地方還是努力去聯繫，對岸的「上層」規定在書面上不可以聯繫，但其他訊息的溝通還是很需要，當然會做電話聯繫。

廈門台商協會會長吳家榮受訪時則表示，在廈門的台商會比較注意兩岸關係，廈門台商是堅持九二共識，這次回台灣也是想進一步跟政府溝通，反映廈門台商的意見，畢竟現在對廈門台商來講確實很不容易，打拚2、30年，現在面臨轉型期，需要政府支持。