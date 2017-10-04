孔傑榮投書媒體「中國藉李明哲警告台灣別推銷自由民主」

紐約大學教授孔傑榮指出，中國意圖透過審判李明哲，向台灣釋放強烈而清晰的警告，威脅如果台灣若企圖向中國推廣自由與民主，藉此「顛覆」中國政府，台灣就會陷入極大的危險。（資料照）

2017-10-04 12:29

〔記者彭琬馨／台北報導〕紐約大學教授孔傑榮昨在專文中指出，中國意圖透過審判李明哲，向台灣釋放強烈而清晰的警告，威脅如果台灣若企圖向中國推廣自由與民主，藉此「顛覆」中國政府，台灣就會陷入極大的危險；孔傑榮說，這起案件受影響的不只是台灣人，中國近期頒布的NGO管理辦法，其他國家國民也可能遭到起訴。

孔傑榮昨在香港〈南華早報〉與台灣〈風傳媒〉投書，專文以「北京審判李明哲 釋放清晰而強烈的警訊」（Beijing's trial of a Taiwanese NGO activist sends a loud and clear warning）為題，內容提到，北京精心安排李明哲的審判已經過了3星期，至今仍尚未宣布判決結果，孔傑榮指出，此判決不僅將決定李明哲命運，也對兩岸關係影響深遠。

孔傑榮說，中國在這樣的政治案件中會認定李明哲有罪，李明哲所面臨的刑責，並不會由審理「顛覆國家政權罪」的法院所決定，而是將由中共領導人做出最後決斷。而隨著十九大在這個月即將登場，中共更在意的是十九大召開前的「維穩」。

孔傑榮指出，李明哲在庭上悔罪，並表示受到對中國有偏見的西方媒體誤導，在看守所內，他也對中國現行發展情況有了全新的認知。李明哲也對執法單位的「文明辦案」表達感謝。李提到，為了彌補過錯，他將在回家之後為兩岸統一努力。

孔傑榮說，基於好幾個同樣因推廣人權遭到「監視居住」的中國異議人士與律師的案例，李明哲令人同情的聲明並不令人意外，李明哲妻子李淨瑜也曾公開預言此事。

孔傑榮表示，台灣總統蔡英文也證實，李明哲案已成為重大的兩岸問題。北京政府不僅專斷地侵犯李明哲的人身自由，更忽視2009年兩岸協議中提到的，當一方逮捕另一方的國民時，需即時通報對方人員被限制人身自由、並為家屬探視提供便利。 孔傑榮說，在李明哲案開庭前，台灣政府也建議批准《保護所有人免遭強迫失蹤國際公約》（ICPEED），提醒世界台灣的人權政策與中國有天壤之別。

孔傑榮強調，一個相對寬鬆、讓李明哲提早返回台灣的判決，會是避免兩岸關係惡化的方式，但無論如何，這起案件對台灣而言，無疑釋放了強烈而清晰的警告；孔傑榮強調，中國在威脅台灣，若企圖向中國推廣自由與民主，藉此「顛覆」中國政府，台灣就會陷入極大的危險。他認為，這起案件受影響的不只是台灣人，中國政府近期頒布法律限制境外的非營利組織在中國開展活動，其他國家的國民也可能遭到起訴，因此對全世界提出警告。