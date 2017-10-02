綠委：採購法對國外投資應給彈性

2017-10-02 10:50

〔記者楊淳卉／台北報導〕中油自2006年在非洲查德礦區進行開採，預計2019年實際生產第一桶油。不過民進黨立委蘇治芬今召開記者會指出，中油受限內部採購流程及國內採購法規，時程上應可更迅速，此外，中國華信公司也一再以中油行政效率低落為由，正當化搶奪經營權的藉口。她呼籲，中油與經濟部國營會檢討內部採購流程，公共工程委員會也應考慮國內採購法規在解釋上對國外投資案件，給予一定彈性，提昇台灣對外投資國際競爭力，

蘇治芬上週召開記者會，指出中油竟在非洲查德礦區生產原油前夕，將70％股權的一半，賣給具中國解放軍背景的華信能源公司，經營權岌岌可危。她並質疑，該礦區已於2011年探勘到原油，為何又以分散風險為由在2015年底與華信公司簽訂意向書？

前中油非洲查德礦區辦公室主任陳子瑜指出，過去為了防止有人上下其手，採購法規設下太多限制規定，導致效率低落，在國際競爭下，也造成國內投資浪費，如中國華信公司甚至可能會以「符合賺錢精神」為由，把經營權奪去。華信在7月31日內部會議中，也曾指出中油效率太慢。

工程會企劃處處長陳尤佳表示，中油100％在國外投資設立公司，也屬國營事業，適用政府採購法；對效率低落問題，採購法中則有彈性機制能運用，對於在國外辦理的採購，也有除外規定可以排除。

中油探採事業部執行長張敏表示，每位股東都希望同心協力，中油公司有專業及明確目標，也知道如何完成目標，與中國華信簽署的備忘錄中，並無若中油經營不善、可讓度股權或經營權的條款。張敏也說，中油雖一個月開一次董事會，但對重要事項會彈性處理，有召開臨時常務董事會做決議的機制。