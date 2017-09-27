一例一休修法在即 勞方代表批：左手打右手

2017-09-27 14:24

〔記者吳柏緯／台北報導〕行政院長賴清德昨天明確表示，將會把《勞基法》相關議題列為優先法案，也會聽取各界意見，並盡速擬定策略後送立法院審議，被外界視為宣示啟動修法。勞動部也於今天邀請勞團與工商團體舉行座談會，蒐集各方意見。不過由於勞動部一直不願明確表示立場，讓與會的勞團代表非常不滿。

勞動部今天上午邀請包含全國產業總工會、各縣市產業工會與工總、商總在內，逾30個勞、資團體代表，針對多項勞基法議題討論並徵詢各界意見。根據勞動部寄發的開會通知顯示，討論的內容包含休息日出勤規定、特休假遞延與七休一等。

全國產業總工會秘書長戴國榮於會後表示，過去推動一例一休修法時，勞動部把這個法講得多好，但上路不到一年就要在修法，根本就是左手打右手。他強調，勞方的立場就是反對再修法。

勞動部近半年來多次舉行公聽會、座談會，始終主張是在「蒐集意見」卻不願對勞基法的議題表示立場，讓每次都出席的勞團深感不滿。戴國榮批評，勞動部沒有站在勞工的立場思考，日前工商團體提出的勞基法修法版本，也是在試探政府的底線，但作為勞動主管機關，勞動部居然也沒有任何的立場。

另一點與會代表不滿的則是太晚通知開會時間。戴國榮指出，今天要開會，但開會通知在前一、兩天才送抵各個與會團體手上，讓大家手忙腳亂。他也透露，不只勞團，連代表雇主團體出席的律師也在會中抱怨，勞動部突襲式的通知打亂了既定行程。

今天會中討論的議題包含，「休息日出勤工資規定、加班補休標準」、「特休假由勞工排定、未休完特休假遞延請休」、「輪班制勞工更換班次應間隔11小時」、「7休1令釋限制勞工不得連續工作超過6天」、「每月加班時數上限、加班時數以一定區間為總量管制」、「彈性工時實施區間、適用4週彈性工時行業」等6項議題，不過據了解，勞資雙方仍針對勞基法要不要修而無法達成共識。

勞動部條平司司長謝倩蒨強調，座談會主要是希望蒐集各方意見，選定的6項議題是把這陣子媒體報導中提到的意見，以及公聽會聽到的意見列舉，開放大家討論。勞動部將於明天舉行第二場座談會，邀請各縣市勞動主管機關與各部會代表表達意見。