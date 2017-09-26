遭抹紅成共產黨同路人 柯P：這太過分了

台北市長柯文哲上午參加中正區行動市政會議時重申，如果照標準作業流程，不管警察局或文化局都沒有什麼問題。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-09-26 12:07

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台大出借場地舉辦「中國新歌聲 上海‧台北音樂節」活動，從原本的草皮爭議，因為統獨派衝突，以及學生抗議，導致活動提前結束，但仍發生統派攻擊學生的濺血事件。台北市長柯文哲今表示，如果照標準作業流程，不管是警察局或文化局是沒有什麼問題，像是海報用字，文化局一發現就有要求修改，盡到把關責任，至於原版一、兩張跑到網路去，坦白講很難完全控制，如果要拿來做政治使用，抹紅別人達到政治目的，這也沒辦法，這要看民眾的智慧。

市長柯文哲上午參加中正區行動市政會議，被問到台大濺血事件時重申，如果照標準作業流程，不管警察局或文化局都沒有什麼問題，像主辦單位製作海報，一開始寫台北市台灣大學，文化局發現就立刻要求改掉，所以印出來的海報或門票就只有寫台大。

柯強調，台灣是自由民主的國家，沒有事先審查的制度，所以第一版本做出來，北市有看到就要求改，盡到把關責任，至於原版一、兩張跑到網路去，坦白講很難完全控制，但如果要拿來做政治使用，抹紅別人達到政治目的，這也沒辦法，這要看民眾的智慧。

媒體進一步問，是否感覺有計畫的被抹紅，柯反問「How do you think？（你覺得呢）」媒體追問「所以你覺得是有人有計畫抹紅你」，柯則回應不應當放任藍綠的意識形態，干擾或阻礙國家進步，這是不對的，很多事情適可而止，「連柯文哲都要搞成共產黨同路人，這太過分了」。