中國新歌聲染血 統派打學生、警方40分鐘才到場

2017-09-24 19:37

〔記者郭安家／台北報導〕浙江電視台「中國新歌聲」，今於台大校園辦「2017『中國新歌聲』上海．台北音樂節」，學生、民眾串連持台灣國旗幟進場聽演唱會，未料，愛國同心會等統派，也到場嗆學生及獨派人士，統派人士甚至持甩棍將學生打至流血，現場的「台獨機關槍」李柏璋不滿，員警竟找不到案發現場、報案後40分鐘才場。

根據李伯璋提供的錄影畫面，兩名統派人士竟於台大校園外辛亥路的人行道上，公然圍毆一名學生，還引起路人側目；其中較年長者穿中國統一促進黨背心、持甩棍打學生，另一人則是揮拳毆打，被打學生不斷後退。

一旁的年輕人立刻拍下畫面怒斥統派「打什麼、打什麼！我錄影了！」不過，兩名統派人士仍步步逼近遭毆的學生，其中年長的統派竟對拍影片的年輕人說，「妳不要過來，我連妳一起打！」拍影片的年輕人無助說「警察叫了沒啊！報警。」

下午也在台大的李柏璋說，愛國同心會等統派人士總共發起3波衝突，他在第1波被愛國同心會人士嗆聲、並發生肢體衝突，第2波被甩棍毆打的年輕人則是台大歷史系學生；最可惡是第3波衝突中愛國同心會竟找疑似黑道，黑道持棒球棍作勢打學生說要尋仇，要追打落單的學生，所幸4名學生即時壓制對方搶下球棍，未發生流血事件。

他不滿說，學生報案40分鐘後，新任警察局長陳嘉昌、員警才陸續到場，他與警方理論為何姍姍來遲，員警竟回說警察找不到學生報案的地方，這樣說得過去嗎？另外，也有大安區民眾向本報反映，統派打人的辛亥路，是大安區監視器最多的地方，呼籲警方啟動鷹眼小組追查兇嫌。