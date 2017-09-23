藍綠一致！ 張俊雄、曾永權呼籲：總統交接條例速立法

2017-09-23 14:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣研究基金會今舉行「總統直選與民主台灣」學術研討會，前行政院長張俊雄、國民黨副主席曾永權受邀討論「三次政權和平移轉的實踐與檢討」。對於政權交接仍未有法律規範，兩人皆提出呼籲，建議朝野應拋棄成見，盡速完成「總統交接條例」立法。

張俊雄表示，台灣過去有世界上最長的戒嚴，戒嚴帶來威權統治，台灣由威權轉型成民主自由的經驗，連美國也大為稱讚。

張俊雄指出，1996年人民直選總統是國民黨贏，後來2000年總統大選時，國民黨也認為選舉一定會贏，因國民黨不可能會輸，當時才會有連、宋兩人出來競選，而民進黨當年也不認為能選贏國民黨。

張俊雄回憶，當時國民黨修改有效選票的認定，一旦民眾亂蓋章在候選人照片上，就會變成無效票，「國民黨這招很厲害，這點對陳水扁很吃虧！」

張提及，後來陳水扁意外勝選，台灣第一次政黨輪替，至今也歷經3次政權交接，雖然慶幸有順利交接，但交接事宜至今仍未法制化。他建議，應盡快依3次政權交接經驗，完成「總統交接條例草案」立法。

曾永權也表示，陳水扁曾出書寫道，2000年的政權交接是良心交接，不是制度交接，並抱怨很多國安機密檔案都找不到。曾坦言，國民黨執政50年後的第一次政黨輪替，當時並沒具體制度可依循參考。

曾永權呼籲，沒有政黨反對交接法制化，但過去藍綠兩黨在朝、在野都曾翻轉立場，朝野應共同拋棄成見，在明年底前完成立法，讓制度回歸制度。