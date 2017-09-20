邱豐光被拔 柯P感覺「未獲尊重、被偷襲了」

內政部宣布警政人事調動，台北市警察局長邱豐光調任警政署副署長，台北市長柯文哲表示沒有被尊重、被偷襲了。（記者廖振輝攝）

2017-09-20 15:33

〔記者郭安家／台北報導〕反年改團體鬧世大運開幕式，導致台北市警察局長邱豐光「明升暗降」，台北市長柯文哲今下午於議會市政報告，對於國民黨台北市議員陳義洲詢問該人事案有沒有被尊重？柯答詢說「沒有」；陳酸柯被吃豆腐，柯則回應，「被偷襲了」，強調「我是被通知的」、「我沒有跟他（內政部長葉俊榮）說好啊，有跟他討論過這時間不恰當。」

國民黨台北市議員陳義洲也詢問柯文哲當年找邱豐光擔任北市警察局長過程，是不是警政署給市長3個名單任用局長？柯坦言，當時中央給他兩個名單，他選名單外的邱豐光，只是找一個可以做滿4年的；他也不曉得勾選局長是不是他的權益。

陳義洲直說，「這次連兩個名單都不給你選，派個人非接受不可。」柯文哲回應，「他（內政部長葉俊榮）跟我講完資訊，就發布新聞；他一直跟我講台北的陳抗要處裡，我說哪裡不滿意跟我們說，可以改啊！他說不行，要換這個（陳嘉昌）處理陳抗，我說好吧！隨便你。」

陳義洲認為，柯文哲應拒絕該人事案，並將門關起來，不要讓台中市警察局長陳嘉昌轉任台北市警察局長，還對柯說「柯神就是該做的做、不該做的不做。」

國民黨台北市市議員陳永德則追問柯還有沒有協商空間？並認為柯可拒絕該人事案，不然就變成夾心餅乾？此外，立下汗馬功勞的邱豐光要去哪裡？

柯文哲坦言，被偷襲了；此外該人事案，他是被通知的，他沒有跟中央說好，但有討論過，他認為這時間不恰當。

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