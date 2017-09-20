體檢蔡政府 藍營智庫砲轟海基會高層照樣領高薪

2017-09-20 10:55

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫上午召開「蔡英文政府107年度國防、外交、兩岸、僑務預算總體檢」，智庫國家安全組召集人、前立委林郁方除了質疑外交、僑務浮編機密預算動機可議，還曝光海基會高層薪水，痛批過去民進黨在野時期，批評前海基會副董事長兼秘書長高孔廉等高層人員是拿高薪的肥貓，於今海基會的薪資結構仍未減少，還是一樣的高。

林郁方指出，現任海基會副董事長兼秘書長柯承亨每月薪水高達23萬5640元、副秘書長兼經貿處長羅懷家15萬1980元、主任秘書黃國瑞14萬5585元、綜合處代處長彭顯鈞12萬8005元、海基會文教處長劉克鑫16萬9335元、會計主任楊秀蓮13萬1555元、法律處代處長張峰青13萬220元。

林郁方質疑，蔡政府外交機密預算由106年度的4億6400萬元（占當年度預算1.89％），暴增到107年度的17億2000萬元（占整年度預算6.47％），目的為何？難道是要啟動「金錢外交」？而僑委會明年度首次編列1億1600萬元機密預算，竟占僑委會整年度預算15億8000萬元的7.32％，顯示外交、僑務預算浮編機密預算動機可議。

在國防預算方面，林郁方指出，107年度國防預算僅占GDP的1.84％，遠低於3％，人員維持費占國防預算將近一半，軍事投資預算創近年最低，常備部隊「全志願化」明年底上路，志願役官士兵人數卻嚴重不足，基層軍官人數大幅灌水。

他表示，106年5月國軍中少尉軍官編制數為8771人，但志願役卻僅有4762人，107年志願役少尉「預算員額」高達8523人，是106年5月「實際員額」的1.8倍，以大幅灌水粉飾基層軍官人數嚴重不足，導致國軍基層部隊戰力空洞化之嫌。

他還說，國防部107年編列「後備軍人志願短期入營服役（週末戰士）所需待遇」為1023萬8000元，但目標人數僅211人，而今年第一批簽約的後備戰士只有26人，陸軍司令部首批核定入營的「後備戰士」於今年2月7日開訓時，總共只有4員。