吳敦義頻否認 馬卻「認證」：副總統說海豚會轉彎被罵

2017-09-15 11:20

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義早已一再澄清自己沒有說過「白海豚會轉彎」的話，但前總統馬英九今日上午出席國民黨台北市婦工總會輔選戰將成長營座談活動時，卻說「副總統」曾說海豚會轉彎被罵，他還說，「動物會轉彎，難道不對嗎？」讓這樁已經困擾吳敦義7年的「歷史懸案」，又成為話題。

馬英九今天上午的座談會主題為能源議題，他先調查現場聽眾對包括再生能源是否可以完全取代核能、2025可以達成非核家園目標、政府可能實現承諾國際達到排碳減量目標等10個相關議題看法，然後逐一說明。

提到當年總統任內引發環保團體抗爭的國光石化開發案時，馬英九說，當年有許多小朋友到總統府要求他不要做，後來他就決定不做，但「副總統（指吳敦義，但當時職務為行政院長）說海豚會轉彎，就被罵」，「動物會轉彎，難道不對嗎？」

不過，吳敦義今年1月參選黨主席期間接受網路直播節目專訪，回應網友提問他在擔任行政院長任內，引起社會討論的「白海豚轉彎」話題時，明確澄清自己未曾說過白海豚轉彎的話，還斥責是媒體亂寫。

2010年有台灣環保團體為了抵制國光石化開發案，發起「全民守護白海豚」環境信託活動，要以網路募資方式購買彰化外海濁水溪口濕地作為保育區，當時有媒體報導「吳揆：白海豚會轉彎避開」，才衍出至今未斷的「白海豚轉彎」話題。