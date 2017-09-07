連勝文連發2篇臉書批顧立雄 網友諷：到底有多怕啊

連勝文於5日、7日連發2篇臉書批顧立雄接掌金管會主委是「酬庸、金融錦衣衛」。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-09-07 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕台南市長賴清德將接任閣揆，金管會主委將由現任行政院不當黨產處理委員會主任委員顧立雄接任。國民黨中央委員連勝文5日與7日連續在臉書發文，批顧立雄接金管會是「清算鬥爭國民黨，典型的酬庸」、「金融錦衣衛」。PTT網友見狀則諷刺的說「他到底有多怕啊？」。

針對顧立雄接任金管會一職，連勝文5日先在臉書PO文表示，「清算鬥爭國民黨，回報終於來了！典型的酬庸！」下一步是否要以他過去惡劣霸道欺壓在野黨的淫威，恐嚇逼迫金融業向執政黨進貢？

連勝文今天更在臉書貼出一張「金融錦衣衛 登場」的圖片，批評顧立雄還沒上任前，就宣布未來要強化金融業「產金分離」及「去家族化」，更質疑顧還沒搞清楚台灣金融業發展沿革及現況，就用典型的「先設定假想敵，再進行鬥爭」的行為模式，用「改革」為口號來奠定自己擔任這個職位的正當性。

對此，PTT網友看見連勝文連續在臉書發文批評顧立雄一事，則留言諷刺「他到底有多怕啊？」、「這案情不單純 為什麼阿文那麼緊張 FB連發」、「真的超弔詭的這現象 只要藍的都氣噗噗的」、「到底緊張啥 沒嫌疑有啥好怕 不是貴黨向來主張的嗎」、「好幾天發文 真的踩到痛腳惹（了）」。