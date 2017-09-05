傳真除接經長大位 沈榮津：目前尚未獲徵詢

2017-09-05 14:41

〔記者黃佩君／台北報導〕台南市長賴清德將接行政院長，目前人事尚未宣布，但消息均指出目前代理經濟部長的次長沈榮津將真除。沈榮津今出席中元節祈福，對人事問題表示目前尚未獲徵詢，但就是做好代理部長的工作，對「不確定的事情不方便回答」。目前了解沈真除仍為不二人選，不過在政務次長部分將有一番角逐。

沈榮津本土色彩強，對產業界目前最在意的「五缺」問題善於協調，在經濟部已有近40年資歷。雖2008年曾一度因綠營色彩遭自工業局「流放」至中辦，但在520前蔡英文曾公開「拍肩」囑咐「把政府看好」後，即以次長身份持續穩健協調經濟部各項業務，被政界認為是最安心的經長人選。

傳出賴清德將接閣揆後，外界消息均指沈榮津將真除，但他本人相當低調，均未證實。沈今出席經濟部中元祈福，對媒體詢問賴清德是否已徵詢經長大位，沈榮津表示目前均尚未獲徵詢，強調目前階段就是把代理部長的工作做好。而對總統蔡英文今早仍強調未來將貫徹非核家園，是否有信心，沈也表示覺得一定有信心朝這個方向來做。

此外，黨產會主委顧立雄傳出將接任金管會主委，並擔負「清掃」目前金融界弊案任務，外界也將焦點指向顧立雄夫人、目前任經濟部常次的王美花。對先生將出任金管會主委，王美花今也未回應，僅微笑對媒體表示謝意。