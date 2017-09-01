國民黨中市主委布達 郝龍斌：明年再贏回台中

2017-09-01 14:44

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長林佳龍民調大幅領先藍營可能對手，國民黨副主席郝龍斌今日主持中市黨部主委布達時說，國民黨在台中有年輕、有民意基礎的人選，相信人選決定後，民調就會上來，而且會勝選，6都將透過民主機制找出最強候選人。

國民黨台中市黨部今天舉行主任委員佈達典禮，由郝龍斌親頒派任書給主委陳明振。現場有不少中央委員候選人忙著拉票，立委江啟臣、市議員楊正中、李中、顏莉敏等人都出席。陳明振曾任雲林、彰化等地方黨部主委，還曾被徵召參選嘉義縣長。

林佳龍目前民調和聲勢大幅領先藍營幾位可能對手，郝龍斌對此表示，現在國民黨沒有特定候選人，當然民調結果不會很準。國民黨在台中有很年輕、優秀有民意基礎的人選，相信人選決定後，民調會上來，「我相信我們會勝選！」

他又說，台中市在過去2年沒有太多建設，過去胡志強市長好的建設像BRT、台中國家歌劇院等，都被現任市長破壞或沒有好好經營，台中市民對現任執政有憂慮，國民黨只要推出好的人選，相信能在2018爭取好成績。

至於六都選舉，國民黨有信心拿回幾都？郝龍斌指出，黨主席吳敦義就任後，各地方黨部主委都已經到位，各地很多年輕優秀有企圖心深耕基層的候選人，將透過民主機制找出最強候選人，大家已嚐到民進黨執政苦果，國民黨2018、2020都要贏回來。

陳明振則說，台中市要提出優秀人選，讓各方都能整合認同，市長提名人選有黨內機制，會建議中央不能再拖，11月1日中常委選完，第20屆中常會開始就會擬訂一連串提名辦法，按照規定辦理。