藍營批執行率偏低？ 中市府駁：合併後創新高

2017-08-31 14:54

〔記者黃鐘山／台中報導〕審計部台中市審計處去年度列管市府重大公共建設56項，藍營議員楊正中、顏莉敏等人今天表示，市府執行不力，執行率僅50.5%；市府回應，前市府103年度執行率33.5%，市長林佳龍執政後漸入佳境，現創合併後最高執行率。

國民黨議員楊正中、顏莉敏、朱暖英表示，這56項重大公共建設分屬13個局主管，其中11局的年度預算執行率未達50%、其差無比。若以數目計，地政局13件、教育局12件、交通局與建設局各6件分居前3名，執行率則以社會局新聞局、經發局最差。

議員們舉例，社會局的「非營利組織與志工發展中心主體工程」執行率0.07%、建設局的台中花博規劃設計及工程興建執行率1.06%、地政局的泊嵐匯會展工程執行率0.45%，均低落不堪。他們並強調，林佳龍團隊只會喊口號，根本是行「凍」市府。

市府新聞局長卓冠廷則說，重大公共建設期程相對較長，市府逐年推動並列管進度，縣市合併後，101年總執行率28.67、102年29.27%、103年33.58%。林市長103年底上任後，重新檢視修正前市府留下的問題，並開創新政。

他舉例，如台灣塔、BRT、白海豚館等爭議性高的重大工程，全盤檢討後，大破大立，是可接受公評的陣痛期，所以104年總執行率21.05%。但經過2年的努力，105年總執行率已達50.5%，這是縣市合併後的新高紀錄。

卓冠廷表示，國民黨議員誤認這樣的執行狀況是「其差無比」，市府對此表示遺憾。他強調，各項計畫的整體期程均穩定進行中，未來將一步一腳印，確保工程品質，如期如質完成。