徵召青年、多元參選 民進黨選對會擬9月6日定案

2017-08-30 14:35

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天召開選對會，選對會召集人陳明文會後受訪表示，今天跟成員們討論這兩週到各縣市舉辦的黨務座談、報告事項情況，大家對於可以在初選民調中加權的「新人」定義有意見，因此下次選對會（9月6日）會再討論，最後送中執會、全代會通過。

民進黨為了鼓勵青年、多元族群參選，原本挑出10多個特別選區，讓35歲以下青年和多元族群可在這些選區中競爭，避免與現任議員強碰，不過此方案引發許多超過35歲，希望能夠爭取提名的地方樁腳、資深幕僚不滿。

因此，選對會在8月16日，又有人提出第二個「10加10」草案，擴大適用範圍到「六都各選區」，只要未選舉過的新人都可以加權10％，符合青年或多元（新住民、或有其他優秀表現）條件者可再加權10％，最多20％。不過這個新方案又被批為保障現任者、政二代條款，選對會這兩週密集到地方基層溝通。

陳明文說，今天的選對會跟所有委員談到「青年及多元代表徵召辦法」還有加權方案，大家對於「新人」的定義比較有意見，下次選對會（9月6日），草案會提出，大家會再討論。

陳明文說，所有委員分別去（跟各派系）做溝通，大家對於「特別選區」（舊方案）或新人加分（新方案）兩種草案，都沒有太大爭議，9月6日會做最後確定，9月13日送中執會，中執會通過後送9月24全代會通過。

據透露，這兩週民進黨秘書長洪耀福、選對會召集人陳明文密集下鄉溝通，上週六（26日）他們南下高雄、屏東座談時，現場還是有不少希望參選議員的基層里長、樁腳不滿「難道老了就沒用了嗎？」「為什麼只有年輕人可以加分？」不過黨內人士透露，最後可能還是對現任衝擊較小的新人加權方案，比較有機會在全代會通過。

據轉述，有地方市議員於26日的座談會指出，只替年輕人加權，那老人要怎麼辦？也有黨代表質疑，即便是現任里長，跟議員的選區還是相差很遠，為何不能加權？

一名黨代表分析，席次多的選區對於加分者比較有利，例如民進黨在某區提名5席，個人的初選民調只要十幾％就可以過關，這時候「10加10」的加權就會很關鍵。不過一名資深黨工也表示，「10加10」方案對於現任者的衝擊小，最後通過這個版本的機會較高。

而高雄市長初選競爭激烈，在26日的高雄場黨務座談中，也有人提出，坊間很多傳言說高雄可能會於明年3月進行市長初選民調，黨中央回應「時辰還未討論」。

不過，知情人士分析，一般來說，除非是找不到人選，不然縣市長提名通常最慢都在農曆過年後處理，這是因為縣市長候選人的知名度相對高，對於地方議員來說有母雞帶小雞的效應，所以初選民調不會搞到太晚才出爐。

但這名人士也坦言，只要有縣市長候選人不同意，就得再協調，按照往例，確實最晚多在3月左右要有初選結果，才來得及讓大家備戰。