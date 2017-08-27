因黨產可能遭境管？ 吳敦義：不在乎

遭追討8.6億元不當黨產，吳敦義批霸道，簡直是「黨產不當處理委員會」。（記者蘇孟娟攝）

2017-08-27 12:28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨遭行政院不當黨產處理委員會追討土地轉帳撥用案8.6億元，不排除查封國民黨不動產，國民黨主席吳敦義今在台中批「霸道」，不當黨產處理委員會應更名「黨產不當處理委員會」，對於可能被境管，更說「他不在乎」。

吳敦義今赴台中出席禪機山仙佛寺105學年度易經大學聯合結業典禮時，針對國民黨遭不當黨產處理委員會追徵8.6億元行政處分一事時，批黨產會幾乎凌越很多憲法保障人民的基本準則 ，包括不朔既往及無罪推定，甚至行政、司法各種權都掌握在手裡。

他指出，黨產會追討8.6億元是依據1947年有些移轉不合理，但同樣1947年因戰亂遷移到台灣，國民黨響應政府的號召將很多黃金交給中央銀行，中央銀行把它發行了黃金債券，黃金存進銀行，黃金債券交給國民黨持有，依照現值來說有新台幣385億元之多，但行管會主委要將黃金債券換現金，卻說要等大陸光復後才能兌換，黃金債券現在政府還在發行，怎能隨意講要光復大陸才能兌現；「同一個戰亂年代，卻採取兩個完全不同的選擇」，行管會將依法向法院提出告訴。