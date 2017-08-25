被罵爭私利 李來希：是的！我就是這樣的人...

有網友批評李來希爭的是「私利」，對此李來希在臉書直播中說「是的！我今天就告訴你，李來希就是這樣的人，我爭的是自己的私利...。」（資料照，記者方賓照攝）

2017-08-25 07:57

〔即時新聞／綜合報導〕反年改團體日前鬧場世大運，引發各界批評丟臉，全國公務人員協會理事長李來希當時回應，「哪有什麼丟不丟臉」、「台灣經濟差，出國只能選擇廉價團才是丟臉」，有網友批評李來希爭的是「私利」，對此李來希昨天在臉書直播中大方說「是的！我今天就告訴你，李來希就是這樣的人，我爭的是自己的私利...。」並強調這是國家法律制度之下給他的應有權利。

李來希昨天在直播中提到，很多酸民在臉書罵他爭的是「私利」，他大方坦承「是的！我爭的就是國家法律制度之下，法律規定給我的應有權利。」他說，自己工作時做了相當程度的付出，這是工作之後的代價，是「當然所得」，不可以拿走，因為遊戲規則就是這樣，遊戲規則要改，需經當事人同意，而不是將反對者戴上反改革的帽子。

他強調，軍公教不是反年改，走上街頭是因權利受到侵害，軍公教領的不是年金，而是退休金，是一生奉獻工作後的退休所得。社會不該用雙重標準來對待軍公教，他舉大埔張藥房遭強拆案、士林王家文林苑都更案為例，社會及媒體為何不也用「犧牲小我，完成大我」來要求他們配合拆遷？他要抗爭夥伴們心頭拿穩，堅持理想。

而李來希這番言論再度掀起網友討論，許多網友不留情地說「什麼出國只能參加廉價團是丟臉，你當任何人都跟你一樣領太多？」「坐領高薪、職銜無數，昨天下午到北檢、今天在直播、什麼時候你在工作呀？」「哪一個人退休的人，不是為了國家奉獻一生呢？」