民進黨下屆彰化縣長人選 魏明谷吃下定心丸

2017-08-21 19:00

〔記者張聰秋／彰化報導〕就是他了！民進黨中央黨部秘書長洪耀福和選舉對策委員會召集人陳明文，上週六中午共同出席一場在彰化縣長官邸舉行的餐敘，會中，洪耀福宣佈，明年下屆縣長提名人選，中央黨部遵循現任優先的提名機制，在第1波公佈名單中，彰化縣人選將提名現任縣長魏明谷。

這場不公開的餐敘，席開5桌，應邀出席的人員除了洪耀福和陳明文之外，還有魏明谷、民進黨3位現任立委黃秀芳、陳素月、洪宗熠，以及民進黨彰化縣全國黨代表，以及彰化縣黨部執委與評委等人，共約40多人。

1名不願具名但出席該場餐宴的全國黨代表指出，洪耀福和陳明文在會中傳達給列席人員的訊息，表明民進黨將於9月24日在台北圓山大飯店舉辦全國黨代表大會，會中，黨中央將公佈第1波縣市長提名人選的名單，其中，彰化縣就在首波公佈名單，現任魏明谷將可獲提名。

該名全國黨代表表示，上榜的名單循現任優先機制，黨中央全力替現任者爭取連任，9月24日公佈提名人選，10月第1周星期三（10月4日），民進黨召開中常會進行追認。

也列席這場餐敘的民進黨彰化縣黨部主委黃振彥，證實洪耀福重申中央黨部以現任優先的機制，黃振彥說，目前來看，魏明谷獲提名機率非常高，應該就是了，不過，還是要等中常會追認後才能定案，黨部在提名定調後將全力輔選。