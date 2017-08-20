反年改大鬧世大運 藍營朱、郝、洪都不贊同

2017-08-20 10:18

〔記者林良昇／台中報導〕台北世大運昨晚開幕，遭遇反年改團體鬧場，影響選手進場，國民黨今在台中舉辦全代會，新北市長朱立倫、副主席郝龍斌、前主席洪秀柱受訪時，對於反年改團體在世大運開幕式的抗議都不表贊同。

對於台北市大運昨晚遭到反年改團體的抗議，曾擔任台北市長的郝龍斌受訪時表示，維安應可以做得更好，畢竟事先已有情資有人要抗議，面對抗議示威的團體應用優勢警力，才不致造成世大運困擾，北市府事先有情資，卻沒有做適當安排，當然應該要有人負責任。

郝龍斌強調，這是台灣有史以來爭取到最大的國際賽會，在很多國家選手、外賓面前、全世界實況轉播狀況下出狀況，對國家顏面有影響，以年金改革為由抗議，不是適當作法，雖然同情年改，但不能在這種時候，在國家的重大慶典、活動中，用抗議影響活動，原本年金改革陳抗有理，但在這場合陳抗無理，讓國家顏面損失，讓世大運蒙塵 ，非常不值得，也譴責陳抗單位的抗議行動。

朱立倫表示，對於昨天台北世大運的狀況感到遺憾，這是台灣展現體育熱情，全民團結支持世大運的機會，這樣的抗議活動不管什麼理由，對台灣還是有影響、對選手有干擾，希望接下來世大運平和順利，大家共同支持世大運。

洪秀柱則說，昨天在世大運會場上抗議的不只是反年改團體，抗議是OK的，但阻饒運動員入場是不太好的事情，而事先為什麼沒有做具體的排除，也是很奇怪。

對於將在全代會通的新政綱，其中關於兩岸政策的部分，洪秀柱受訪時表示，要看今天兩岸政策政綱如何通過再來談，但如果按照草案過的話，「我個人有點擔心」。

洪秀柱強調，就她個人認知，去年通過的和平政綱是很周延的說法，是深化九二共識，希望研討和平協議終結兩岸敵對狀態的可能性，應是很周延。

朱立倫表示，本次全代會重要的是展現新氣象，在過去的失敗後團結一致，黨綱部分要大家集思廣益，大家都希望兩岸和平，在堅持九二共識、一中各表的基礎下，堅持兩岸和平發展。