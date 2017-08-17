明年國防支出增軍事投資 公建支出創七年新高

2017-08-17 12:24

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長林全今天在院會拍板明年度中央政府總預算案，各項政事支出中以社會福利支出編列4902億元，占24.7％，居首位；教育科學文化支出編列4020億元，占20.3％，居第2位；國防支出編列3200億元，占16.1％，居第3位，其中國防預算相較今年通過的法定預算數3079億元增加121億元。

主計長朱澤民表示，明年軍事投資計編列882億元，其中人員維持費用增加70億元，主要是因軍方約聘僱人員的勞退支出增加，軍事投資增加25億元，至於作業維持費用，增加26億元。

明年公建支出則創7年以來新高，總計達3791億元，主計總處表示，明年度總預算編列公共建設計畫經費1643億元，加計流域綜合治理計畫、前瞻基礎建設計畫特別預算案107年度編列數147億元及747億元，合共2537億元，較106年度相同基礎預算數增加466億元，約增22.5％。如連同營業與非營業特種基金1254億元，明年度整體公共建設計畫規模可達3791億元，較106年度相同基礎預算數3316億元，增加475億元，約增14.3％，是創下101年度以來支出的新高。

明年總預算歲入共編列1兆8904億元，較今年預算數1兆8411億元，增加493億元，約增2.7％；明年歲出共編列1兆9850億元，較今年度預算數1兆9740億元，增加110億元，約增0.6％。歲入歲出相抵差短為946億元，較今年度預算數1329億元，減少383億元，約減28.8％，差短數連同債務還本790億元，合共尚須融資調度財源為1736億元，全數以舉借債務予以彌平。預估107年底累計債務未償餘額為5兆6977億元，占前3年度GDP平均數之33.4％，較106年底所占33.0％，微幅增加0.4個百分點。

至於明年科技發展計畫經費994億元，加計前瞻基礎建設計畫特別預算案107年度編列數177億元，合共1171億元，較今年度相同基礎預算數增加120億元，約增11.5％。如連同國防科技經費81億元、營業與非營業特種基金編列之研發支出228億元，合共1480億元，較今年度相同基礎預算數1339億元，增加141億元，約增10.5％。