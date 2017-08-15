慶富涉詐貸案衝擊潛艦國造 國安會評估找台船接管

媒體報導，國安會評估以銀行團找經營團隊接管慶富，而最有能力承接的船廠就是台船。圖為獵雷艦原型艦。（慶富提供）

2017-08-15 09:49

〔即時新聞／綜合報導〕海軍國艦國造計畫得標廠商涉嫌詐貸案，「獵雷艦」得標商慶富集團董事長陳慶男、副董事長陳偉志父子坦承向銀行詐貸，聯貸案主辦的第一銀行稱已在第一時間停止動撥未動用的額度。據媒體報導，國安會評估以銀行團找經營團隊接管慶富，而最有能力承接的船廠就是台船。

據《上報》報導，慶富以獵雷艦標案進行詐貸案，已違反聯貸案違約的規範，依照規定一銀依協議可終止聯貸合約、提前解約，收回所有已撥付款項，並不是像一銀目前所說只能停止動撥未動用額度的消極作法。一銀等9家國銀人員已於11日中午進駐慶富高雄總部進行查核，希望將慶富的詐貸案對國銀的傷害降到最低。

報導提到，慶富詐貸案對獵雷艦案造成衝擊，國安會早在幾個月前就進行沙盤推演。其中一項就是一銀除了是聯貸案主辦銀行，本身還另外向慶富提出的14億元擔保品，讓一銀成為慶富最大的債主，只要經銀行團清算慶富的債務是否能承受，先換掉並變更公司經營者，再找有能力與資金的船廠來接管，而目前國內有能力承接的船廠就是台船。據了解，台船已開始進行評估是否要接下海軍獵雷艦案。