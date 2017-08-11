駁教唆殺蔡正元 郭台強：將對翁炳堯、三立提告

2017-08-11 11:24

〔記者陳永吉／台北報導〕正崴董事長郭台強今天上午舉行記者會，針對翁炳堯指控他教唆殺蔡正元，他發表2點聲明，對於翁炳堯及律師周武榮的不實指控，將對2人提出誣告，也將對《三立》電視台提出加重毀謗訴訟。

針對中影案，郭台強今天表示，電視台讓翁炳堯誇大其辭，名嘴來賓沒有查證，用很多虛構的情節，用聳動的標題，不實指控，嚴重汙衊本人聲譽，他本人與他太太完全不認識翁，將對翁炳堯及其律師周武榮提起刑事誣告自訴。

郭台強表示，根據地檢署偵辦的事實，96年3月翁炳堯等槍手集團開始謀議，但當時他配偶羅玉珍尚未支付費用購買中影任何股權，沒有槍擊蔡正元必要；此外蔡正元96年6月25日中影股東會後，接受媒體採訪時也說會在7天後召開董事會，最遲7月底8月初就要交接經營權給他配偶羅玉珍，因此何須再買凶殺蔡正元。

郭台強也澄清，96年8月到台南，是因為受大億集團董事長吳俊億之邀，進行商業交談，當時完全跟翁炳堯沒有接觸，那場聚會當時除了吳俊億之外，還有一位知名的企業家，如此而已。

郭台強表示，完全不認識翁炳堯，更沒必要幫他安排工作，他所講的，都是他自記憶測、幻想，中影案對於他根本沒有受益，牽扯這麼多事，根本就是受害者。

郭台強聲明部分內容如下

本人今日主要說明兩個重點，第一，有關蔡正元立委服務處槍擊案，其前因後果與本人完全無涉，相關嫌犯亦已定罪判刑並服完徒刑。蔡正元先生針對該槍擊案件早於民國98年亦曾對包含本人在內的中影公司股東提起殺人未遂告訴，案經台北地方法院檢察署偵查後，認定蔡正元對本人所告訴情節均非屬實，據以作成不起訴處分確定，以上皆為可查證事實。

另翁周兩人構陷本人教唆殺人，並透過電子媒體大肆宣染，報載8月10日翁竟向北檢告發前總統馬英九、莊婉均及本人夫婦教唆殺人，信口雌黃誣告本人夫婦，本人已委任律師提起誣告自訴，相信法院自會查明真相，還本人夫婦清白。