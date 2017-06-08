三級機關爭議 民進黨團轟試院：不滿是你家的事

2017-06-08 22:55

〔記者曾韋禎／台北報導〕對於考試院反對行政院撤回「中央行政機關組織基準法部分條文修正草案」，還想加註意見供立法院朝野黨團協商時參考。立法院民進黨團反擊，要怎麼修法、立法都是立院職權，試院不滿是他家的事。

三級機關首長改採政務或常務人員任用的雙軌制，本為林全內閣所推動，並在蔡英文總統所主持的第2場「執政決策協調會議」獲得確認。但政院版草案在去年12月中提出且送進考試院後，遲遲等不到試院的會銜；還數度於考試院會遭遇周玉山、蔡良文等多位試委的猛烈抨擊。

民進黨立委段宜康因此自行提案，並於5月15日的立法院司法及法制委員會完成審查。

行政院人事總處事後解釋，包括檢察、調查、警察等機關，因業務性質具特殊性，有別於一般行政機關，已排除「基準法」之適用，未來不會改以政務職務進用。只有「涉及國家重大政務」，亦即負責政策擬議且預算規模高，影響部會重大施政之機關，才採雙軌任用制度；會在三讀後提報行政院討論，哪些三級機關首長將改為政治任命。

對於考試院在行政院送進草案後，遲遲不進行審查，卻突於立法院完成初審後，才反對政院撤回。段宜康強調，司委會通過的是立委版草案，與其他兩院的程序無涉，他們有何爭議並不影響立法院行使職權。

民進黨團書記長李俊俋表示，第一次臨時會將全力處理公、教、政務人員年改與「前瞻基礎建設特別條例草案」，還不會把「基準法」放進來。

他批評考試院完全搞不清楚狀況。立法院要怎麼修法、立法，都是以立委的意見為主；考試院之前在行政院送進草案後怠於處理，還在立法院完成初審後，公然藐視立委的提案權，找藉口來羞辱行政院、立法院。

他強調，既然草案已經進入立法院的審查程序，考試院有什麼意見是他家的事，最終的決定權還是在立法院。