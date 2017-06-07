議員籲市政大樓增建 林佳龍：要請教前市長

2017-06-07 17:58

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府因辦公空間不足，盼利用興大附農第二校區興建第二辦公大樓，引起該校師生反彈。市議員李中今天總質詢時指出，市政大樓本身剩餘可興建面積達2萬坪，有足夠空間可增建，根本不需另外找地。李中一再要求市長林佳龍回應是否考慮此案，林佳龍先是回答「尊重專業」，後來又脫口而出說「要請教前市長」。

興大附農第二校區位在市政大樓對面，市府計畫利用該校目前委外經營的2公頃土地，興建第二辦公大樓，遭到該校師生強烈反彈後，市府已暫緩程序。

李中表示，市政大樓佔地5公頃，容積率300％，加上是開放空間，容積率可獎勵1.2倍，可興建樓地板面積為18萬3240平方公尺，原始設計是地上15層、地下3層，但當時縣市尚未合併，前市長胡志強考量建築經費與時間成本後，認為夠用就好，只蓋地上10層、地下2層，因此僅使用11萬3931平方公尺，還有6萬9269平方公尺，約2萬953坪。

李中也說，即將搬家的都發、環保、交通局共需要約1萬439坪，除了這3局，市政大樓還可把其他局處都納進來，且無須傷害興大附農師生感情，市長何必緣木求魚。

林佳龍表示尊重專業，請都發局長王俊傑說明。王俊傑說，市政大樓當年是經過國際競圖，規劃原意即為留設大量公共開放空間，供市民使用及各機關辦理戶外活動，因此不適宜再增建或改建。

但李中仍堅持要林佳龍回答是否考慮此方案，林佳龍回答，要請教前市長。李中反問林佳龍，和前市長有聯絡？林佳龍表示，偶爾會連絡。