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喊親中愛台本意 賴清德：反抗中國不合理封殺

2017-06-06  11:20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長賴清德昨日答覆國民黨市議員張世賢質疑他「反中、台獨」立場時，回覆「親中愛台」的說法，引發網友熱議，今天賴清德受訪強調，台灣與中國本就應該相互尊重，「台灣親近中國」「中國親近台灣」，可是面對中國對台灣政治封殺愈趨嚴厲，「親中愛台」本意，就是反抗中國不合理封殺台灣生存空間。

賴清德表示，台灣本來就要跟中國要和平相處，彼此互相幫助，共創繁榮，但是，因為中國在對台的政策上面變得非常嚴厲，不僅僅封鎖台灣外交空間，原屬於人權的部分都封鎖，特別是世界衛生組織的事情，所以，「我們對中國這種封鎖做法，表達不同意見的時候，其實這是一種反抗，不是反中。」

賴清德說，中國與台灣本來就應該彼此親近，「中國應該要親近台灣，那台灣應該要親近中國」，大家互相合作，共創繁榮，達到和平目標，可惜的是，中國一直想到統一台灣，然後也不去理會到底台灣的民意如何？甚至也不願放棄武力併吞台灣，「所以當然會有很多台灣的民眾，包括我本人在內，其實我們所表達的言論，其實都是在反抗中國的不理性這個封殺台灣生存空間」，這是自然而然的事情，這個並不是本意上要去反對任何一個國家。

賴清德表示，台灣應該要親近中國、親近美國、親近日本，台灣本來就應該這樣做。所以當張議員說他反中的時候，他特別把它講得比較清楚，其實意思就「大家要互相近，然後互相合作，然後共創繁榮跟和平 」。

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  • 台南市長賴清德今日受訪表示，「親中愛台」本意是反對中國不合理封殺台灣生存空間。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長賴清德今日受訪表示，「親中愛台」本意是反對中國不合理封殺台灣生存空間。（記者洪瑞琴攝）

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