獨家》雲豹八輪甲車新成員！ 將成新式自走砲車

國軍雲豹八輪甲車。（記者羅添斌攝）

2017-06-05 19:19

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方「雲豹」八輪甲車將有新的家族成員！軍方官員今天透露，國防部軍備局目前已進行研究開發計畫，要將M114拖曳式155榴彈砲與雲豹八輪甲車進行整合，發展具有數位化及機動化的新式155公厘M114「輪甲式自走砲」。

M114拖曳式155榴彈砲目前由陸軍機步旅及地區指揮部、外島指揮部的混砲營使用中，數量相當多，雖然服役已久，但火砲狀況良好，可以繼續服役，但M114拖曳式155榴彈砲是由軍用卡車牽引拖曳到定點後，再經固定砲位後才開始運作，機動性較差，需要多人操作，不符合現代作戰需求。

軍方官員透露，國防部軍備局為建構陸軍新式155公厘榴砲武器系統，目前正運用關鍵技術能量，整合國軍現役M114拖曳式155榴彈砲及八輪甲車，將原本手動的油壓驅動系統提升為自動化電伺服控制系統，並且搭配自力開發的射擊指揮控制系統，要發展具有數位化及機動化的新式155公厘M114「輪甲式自走砲」。

官員說，這項計畫目前正在研究開發中，若研製開發結果符合軍方需求，就會建案進入量產階段；軍方評估認為，若這項計畫順利執行，將可強化陸軍機步旅砲兵「三軍聯合截擊作戰與跨區作戰」等戰術運用的火力支援，並可滿足陸軍戰訓演訓需求與殲敵的作戰能力。