縣市長滿意度排名 林右昌首度破6成

基隆市長林右昌說，市府團隊會加倍努力，把握每一個改變的機會，加速基隆再生，讓基隆翻轉早日實現。（記者林欣漢攝）

2017-05-31 15:12

〔記者林欣漢／基隆報導〕遠見雜誌今天公布2017年「縣市長施政滿意度調查」結果，基隆市長林右昌各項評比都較去年進步，滿意度首度突破6成，來到4.5星，林右昌表示，這要感謝市民的支持與肯定，他會更加努力，讓基隆成為真正的台灣頭，不辜負市民的期待。

根據2017年「縣市長施政滿意度調查」結果，林右昌在12縣市組部分，與南投縣長林明溱、嘉義縣長張花冠、屏東縣長潘孟安並列4.5星，與去年相比，滿意度增加6.7％，首度突破6成，不滿意度減少1.1％，施政分數也進步到67.5分，在12縣市長排名第7名，整體微幅成長。

林右昌表示，施政要有遠見，要穩紮穩打讓人民有信心，更要有策略性地一步一步邁進，過去兩年多來，他與市府同仁堅持為這座城市的基礎打底，雖然剛開始會有許多不同聲音，但市府團隊以專業的理念、堅定的態度以及柔性的溝通，持續推動各項建設，已經逐漸展現成果，這一切不只是市府的努力，還要感謝全體市民和地方各界的配合與協助。

而在「詢問當地民眾會不會在明年大選投票支持」項目，林右昌獲得57.5％的支持，在縣市長連任支持度調查中排名全國第6。林右昌表示，他很感謝市民的支持，競選連任對他而言是歷史的責任，他一定要讓基隆市的再生轉型在他任內推動起航。

遠見評比也特別點名林右昌：「雖未擠進5星，但連續兩年，滿意度、施政分數都大幅進步，不滿意度也明顯減少。繼2015年初上任時，逐年鴨子划水，去年4顆星，今年再進步到4.5星，叩關5星只差臨門一腳。」

林右昌表示，市府團隊會加倍努力，把握每一個改變的機會，加速基隆再生，讓基隆翻轉早日實現。