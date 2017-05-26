「防狼師條款」今三讀通過 嚴格落實補教師實名制

2017-05-26 12:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕才女作家林奕含4月27日自殺身亡，台灣社會各界一片撻伐「狼師」，在林死後一個月的今日，立法院三讀通過「補習及進修教育法第九條修正草案」，增訂「防狼師條款」，並嚴格執行「實名制」。

條文規定，短期補習班的招生、書面契約及利用其場址、傳播媒體或其他方法的廣告或宣傳，涉及負責人、教職員工姓名時，除立案名稱外，均應揭露其真實姓名，且不得有虛偽不實的情形。

為保障學生補習安全，也規定，短期補習班聘雇教職員工前，應檢具相關名冊、學經歷證件、身分證明文件，及最近3個月核發的警察刑事紀錄證明書，陳報教育行政機關核准。

根據條文，有性侵害、性騷擾、性剝削，經判刑確定或通緝有案尚未結案的短期補習班教職員工，應予以解聘或解僱。短期補習班負責人有此情事，主管機關應廢止短期補習班立案。

民進黨立委陳亭妃表示，台南女兒林奕含遇到狼師，至他結束生命離開為止，她及她的父親有很多的怨，希望台灣不要再有下一個林奕含受害者。

陳亭妃強調，修法是要把狼師趕出補習教育界，新增實名制、學經歷、身分證文件查核，教育部在法案三讀後，2個月內須完成相關配套，也要舉辦許多座談會，將配套完整落實。