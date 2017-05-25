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政院：婚姻平權法案最快下會期送立院

2017-05-25  13:36

〔記者李欣芳／台北報導〕針對同婚釋憲案，大法官會議宣告現行「民法」違憲，有關機關應於解釋公布之日起2年內完成相關法律修正或制定，儘管部分民進黨立委盼立法院臨時會通過婚姻平權法案，不過，民進黨團總召柯建銘已表態臨時會不處理，行政院發言人徐國勇今天上午表示，行政院秘書長陳美伶將找法務部、財政部等機關立即盤整，儘速提出政院版本的法案。

政院相關官員表示，由政院在臨時會提出婚姻平權法案，時間上太趕，柯建銘也已表明臨時會不處理，因此行政院最快將在立法院下會期提出婚姻平權法案。

外界關注行政院將修「民法」或訂立同志專法，政院官員昨天釋出「未來傾向同步修民法與訂專法，修正民法明定同性婚姻另以法律訂之，並訂同志專法，以對挺同與反同支持者都有交待」的說法。

徐國勇表示，到底是修民法或立專法，涉及相當龐大的法律，政院必須盤整，相關的問題也連結到通姦罪，現行通姦罪是指異性從事性行為，但全世界大部分國家通姦罪都除罪化，亞洲只餘台灣與韓國有通姦罪，這部分政院沒有既定立場。

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  • 針對同婚釋憲案，行政院發言人徐國勇表示，到底是修民法或立專法，涉及相當龐大的法律，政院必須盤整。 （資料照）

    針對同婚釋憲案，行政院發言人徐國勇表示，到底是修民法或立專法，涉及相當龐大的法律，政院必須盤整。 （資料照）

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