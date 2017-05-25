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傳中華救總撤訴 信義區1.4公頃土地將蓋社會住宅

信義區兒福A基地早在1994年就被撥給中華救濟總會，救總因此與國產署官司纏訟多年，近來傳出救總撤回上訴，承諾將拆屋還地。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-05-25  10:18

〔即時新聞／綜合報導〕行政立法協調會日前討論成立「國家住宅及都市更新中心」，預計在8年內協助興辦20萬戶社會住宅，行政院還舉北市信義區兒福A基地1.4公頃土地為例。有媒體報導指出，兒福A基地早在1994年就被撥給中華救濟總會，救總因此與國產署官司纏訟多年，近來傳出救總撤回上訴，承諾將拆屋還地給國產署。

據《風傳媒》報導，市價高達77億元的信義區兒福A基地，早在1994年就由內政部移撥給中華救濟總會，救總也成立「中華文化社會福利事業基金會」，經營台北兒童福利中心。但國產署自2011年起，針對基金會無償占用國有土地打官司，要求救總將部分國有地的地上物騰空返還，官司纏訟多年至今。

報導也提到，近來傳出中華救濟總會態度突然軟化，有國產署官員表示，救總在4月底主動撤回上訴，並已承諾將拆屋還地。未來內政部「國家住宅及都市更新中心」成立後，信義區兒福A基地可望進行社會住宅都更。

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  • 報導也提到，未來內政部「國家住宅及都市更新中心」成立後，信義區兒福A基地可望進行社會住宅都更。（圖擷自Google Map）

    報導也提到，未來內政部「國家住宅及都市更新中心」成立後，信義區兒福A基地可望進行社會住宅都更。（圖擷自Google Map）

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