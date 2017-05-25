18國在WHA為台灣發聲 中國竟要求停止干涉內政

2017-05-25 00:21

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦24日報導〕世界衛生大會（WHA）24日進入第3天議程，繼美德澳布宏等國後，又有包括日本、巴拉圭、史瓦濟蘭、薩爾瓦多、索羅門、瓜地馬拉、尼加拉瓜、諾魯、帛琉、海地、馬紹爾群島、吐瓦魯、聖文森等13個國家發言支持台灣，此次大會發言計有18個友我國家及友邦以間接表述或直接表達支持台灣以觀察員身分續參與WHA。

WHA24日大會繼續進行總發言程序，日本厚生勞動大臣政務官馬場成志發言指出，日本已經為聯合國永續發展目標（SDG）成立一個促進總部，希望進一步和民間與學術界合作，以廣泛有效地向該目標推進。日本並提到，世界日益全球化，伊波拉病毒疫情的蔓延，提醒我們要加強對突發事件的應對，也要加強包容性的衛生系統。馬場成志並強調，世界不該遺漏任何「特定地區」，造成「地域真空」的出現。間接含蓄地表示對台灣今年未能獲邀參與WHA的支持。

巴拉圭代表衛生部疾管局長卡貝友（Aqueda Cabello）在發言中稱讚台灣對於世衛工作的貢獻，不僅幫助其他國家應對挑戰，並幫助世衛組織目標得以實現，持續對組織工作作出貢獻，協助確保人類健康權的實現。巴拉圭向所有會員表示，「堅定希望」明年台灣能夠再次被邀請參與大會。

史瓦濟蘭代表衛生部長席蔓拉（Sibongile Ndlela-Simelane）也說，史瓦濟蘭更特別感謝來自中華民國台灣持續的幫助，既幫助他們應對挑戰、也幫助他們落實世衛組織願景目標。史瓦濟蘭也對於中華民國台灣沒辦法參加WHA，感到「非常令人遺憾」，史瓦濟蘭也敦請世衛組織考慮邀請中華民國台灣參與WHA。

薩爾瓦多衛生部長曼吉瓦（Violeta Menjivar）則強調「包容性的普遍醫療」，也提到「不應遺漏任一人」的口號，支持台灣成為觀察員，參與WHA。下午大會發言還有索羅門群島部長凱圖吾（Tautai Kaitu'u）、瓜地馬拉衛生部長葉南德茲（Lucrecia Hernandez）、尼加拉瓜衛生部次長薩恩茲（Carlos Saenz）與諾魯、帛琉、海地、馬紹爾群島、吐瓦魯及聖文森等代表，均發言支持台灣以觀察員身分參與WHA。

聖文森衛生部長伯朗（Luke Browne）為我發言後，中國代表團發言抗議，指友我國家就台灣議題多次發表「不負責言論」。中國代表團重申「一中原則」，表示「中國台灣地區」參與WHA必須按照「一中原則」處理，稱任何人都不能利用本組織的會議挑戰該原則，批評個別國家代表的發言嚴重違反聯合國和世衛組織決議，也與本次大會討論議題無關。中國代表團強烈反對相關發言，並要求各方停止干涉中國內政。

衛福部長陳時中24日表示，聽到大會中許多友我的發言，比以往都多，強度也強，讓他感覺到「友善的溫度」，接下來需要更多努力，累積實力，使台灣未來離大會「更近」。