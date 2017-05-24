同婚釋憲》段宜康怒嗆總統府 無視立院民法修正案

2017-05-24 19:11

〔記者鄭鴻達／台北報導〕大法官針對同性婚姻釋憲會議結果出爐，總統府發表三點聲明，其中包含請行政部門依此並綜合盡速提出方案後送立院審議；對此，民進黨立委段宜康質疑，總統府聲明無視已經在立法院的民法修正案，難道比賽已到第九局，「現在又要從第一局重新開始嗎？」

大法官會議釋憲宣布，「民法」未保障同志婚姻屬違憲，總統府也發表三點聲明，強調總統蔡英文呼籲社會以理解、包容、尊重態度，來面對跟自己意見不一樣的人，且指示行政部門後續依釋憲結果並綜合各界意見，盡速提出具體法律方案後，送立法院審議。

對於總統府聲明，長期支持婚姻平權的立委段宜康，在臉書發文表示，總統府聲明第二點中，為何要完全無視現在已經在立法院院會的「民法修正案」，並質疑「比賽已經打到第九局，現在又要從第一局重新開始嗎？」並痛批「難道是興奮過度，和大家開個玩笑？」