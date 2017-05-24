同婚釋憲》段宜康怒嗆總統府 無視立院民法修正案
2017-05-24 19:11
〔記者鄭鴻達／台北報導〕大法官針對同性婚姻釋憲會議結果出爐，總統府發表三點聲明，其中包含請行政部門依此並綜合盡速提出方案後送立院審議；對此，民進黨立委段宜康質疑，總統府聲明無視已經在立法院的民法修正案，難道比賽已到第九局，「現在又要從第一局重新開始嗎？」
大法官會議釋憲宣布，「民法」未保障同志婚姻屬違憲，總統府也發表三點聲明，強調總統蔡英文呼籲社會以理解、包容、尊重態度，來面對跟自己意見不一樣的人，且指示行政部門後續依釋憲結果並綜合各界意見，盡速提出具體法律方案後，送立法院審議。
對於總統府聲明，長期支持婚姻平權的立委段宜康，在臉書發文表示，總統府聲明第二點中，為何要完全無視現在已經在立法院院會的「民法修正案」，並質疑「比賽已經打到第九局，現在又要從第一局重新開始嗎？」並痛批「難道是興奮過度，和大家開個玩笑？」
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 柯P被爆向妻求援2千萬 被嗆乾脆離婚！
- 機捷小站人潮少 鄭文燦：以前的政府睡著了！
- 同婚修法時程 柯建銘：要等政院修法版本
- 蔡英文派親信赴中國救李明哲？總統府出面澄清
- 同婚釋憲》段宜康怒嗆總統府 無視立院民法修正案
網友回應
熱門新聞
- 和老公做愛都這樣... 小S大爆閨房秘辛
- （獨家）仍有遺憾！豬哥亮走了 這2件事註定石沉大海
- 美參院調查通俄門 弗林拒傳票
- MLB》克蕭超車李維拉 刷新百年歷史紀錄
- 同婚釋憲將揭曉 外媒：歷史性一刻
- 阿芙蒂耶娃合作NSO 週日登台演奏
- 爭取兼任教師納勞基法 學團怒指教育部四大謊言
- 縣市合併 張花冠喻蛋黃蛋白 涂醒哲:有人炒作
- 東豐快速道、單車道共線 藍綠議員都反彈
- 驚！27歲金宇彬罹患鼻咽癌 放射治療中
- 陳星被拍到了！搭名車出入別墅 妻女這樣生活...
- 被爆「猴急牽熟女」 謝祖武：我屬猴
- 川普與杜特蒂通話外流 大罵金正恩「核武狂人」
- 被控毀損薇閣保險套架 熟女獲不起訴
- 中職》猿獅戰延賽 林樺慶「有經驗」
- 羅傑摩爾離世 第5代007悼念「你是最偉大龐德」
- 同婚釋憲後 同志楊智達開心：兩年內可與伴侶結婚
- 竹南游泳館全票優惠120元 鎮民：一樣貴
- 捍衛工作權 六輕員工出席六輕許可證照說明公聽會
- 上山看風景 他滑落山坡GG了
- 台股開盤上漲18.04點 報10025.88點
- 祖先一點也不黑？新研究指人類起源可能在歐洲
- 《謠言終結站》滴椰子油治眼過敏？ 食藥署：沒根據勿信
- 唱衰《政經看民視》 彭文正：要我吉好吉滿
- 「騰云戀」面臨危機？小薰李沛旭虐戲將展開
- 國際女子競走 16歲鄔惟喬奪首金
- 三重抓毒 驚見黑市叫價百萬「AR-15」自動步槍
- 大寮砂石車翻覆 司機頭部重創死於車內
- 烏龜出沒 慢行！基隆內寮濕地前標誌好特別
- 日本知名米果出包 混入金屬片割傷女童嘴
- 三大法人買超25億 外資買超9億
- 同性婚姻釋憲 合憲與違憲的差異在這裡
- 無安全帶下坡飆速 動物園遊園車 遊客怕怕
- 海賊王粉絲看過來！ 這張魯夫藏著的秘密你看得出來嗎？
- 今同婚釋憲 高市新聞局長戴彩虹胸章押百杯咖啡
- 夠麻吉拚轉型 首創「晚鳥」訂房服務
- 林內包水果肉粽 酸甜鳳梨最搭
- 確保後山偏原治安 警點線面護冶安
- 日職》巨人阪神球迷大亂鬥 洋投看到影片驚嘆（影音）
- 顏艾琳／失眠的孩子
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：同婚釋憲》段宜康怒嗆總統府 無視立院民法修正案
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分