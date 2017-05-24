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大法官同婚釋憲 四叉貓也來了

2017-05-24  14:55

〔記者溫于德／台北報導〕大法官審理同性婚姻聲請釋憲案，稍晚作出釋字第748號解釋。Ptt名人「四叉貓」今也到場聲援挺同，他盼釋憲結果能對同志有力，之後相關法條進到立院才有依據。

反同派方面將於下午3時舉辦釋憲前記者會，下午5時則續辦釋憲後記者會。

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  • ptt名人「四叉貓」赴司法院挺同。（記者溫于德攝）

    ptt名人「四叉貓」赴司法院挺同。（記者溫于德攝）

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