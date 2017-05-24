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不選舉時黨工做這事 蔡英文覺得很欣慰

2017-05-24  14:56

〔記者蘇芳禾／台北報導〕端午節將至，民進黨今年首度組隊參加划龍舟比賽，兼任民進黨主席的總統蔡英文，今天在記者會中勉勵參加比賽的黨工，並且宣布如果拿到40萬獎金，要捐給慈善機構。蔡英文說，「民進黨不選舉的時候，我就擔心他們不知道要做甚麼，看到他們這麼認真，我真的很欣慰。」

民進黨今天召開「一個團隊 一個目標─民主進步黨龍舟隊加油！」記者會，蔡英文今天在記者會上致贈粽子和包子給參賽黨工，勉勵民進黨龍舟隊能贏得好成績。民進黨也特別公布練習影片，其中與桃園消防猛男友誼賽的片段十分吸睛。

蔡英文說，再過幾天就是端午節，黨部同仁不分性別、精銳盡出，組成了民進黨的龍舟隊。她笑稱，黨工們練習划龍舟比選舉的時候還要認真，這對主席來講，是蠻欣慰的事，民進黨不選舉的時候，她就擔心黨工不知道要做甚麼。

身為女性黨主席，蔡英文也特別表示，民進黨29位隊員中，有11位是女性同仁，這證明民進黨裡的女生就算是比體力，也不會輸給男生，民進黨裡面最重要的一句話，就是「女生是當男生用的，男生當牛用。」

蔡英文說，划龍舟是一個團結的運動，不能只靠個人優異，要團體的默契和共識，「一個團隊、一個目標」，要秉持民進黨的傳統精神，團結一致達成目標，5月28日比賽登場那一天，她也會到現場，幫所有參賽的選手加油。

蔡英文說，這次錦標賽第一名獎金是40萬，大家都非常期待，她剛剛替大家決定，如果真的拿到獎金，一定會捐給慈善團體，不過主席會另外給參賽者嘉獎。

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  • 民進黨今天召開「一個團隊 一個目標─民主進步黨龍舟隊加油！」記者會。（記者蘇芳禾攝）

    民進黨今天召開「一個團隊 一個目標─民主進步黨龍舟隊加油！」記者會。（記者蘇芳禾攝）

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相關關鍵字： 划龍舟 民進黨 端午節 黨工
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