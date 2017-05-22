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小隊長破格晉升遭駁回 林佳龍籲警政署再審

2017-05-22  15:06

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市警局霧峰分局偵查隊小隊長何永超前年跨區到竹北破獲販毒集團，市警局為他申請破格晉升，卻遭警政署以「未居首功」駁回。市長林佳龍今天力挺何永超，並指示市警局補充資料，必要時請局長陳嘉昌率領相關人員到警政署說明，給何永超應有的肯定。

何永超在104年到竹北查緝販毒集團時，率隊負責第一線攻堅，當時遭歹徒以霰彈槍擊中右手臂及右膝，直到歹徒被逮才就醫，至今手臂還有5顆未清除的鉛彈。市警局以「特殊功績」報請敘獎，認為應予破格晉升，警政署日前以「未居首功」駁回。

何永超在臉書書《NPA署長室》發文表達不滿，引起討論。林佳龍今天在市政會議表示，台中市緝毒成績去年獲警政署評比為六都第1名，這歸功於許多基層警員積極辦案，甚至冒險受傷，當時何永超不僅事前縝密規劃，並衝鋒陷陣與歹徒搏鬥，還身負槍傷，留在身上彈痕已成為英勇的勳章。

林佳龍指出，由於警政署的「特殊功績陞職審議會」僅做書面審查，他呼籲警政署再召開第2次會議，釐清破案過經過。他也指示市警局補充資料給警政署，必要時由警察局長率領相關人員到場說明，盼警政署給予何永超應有的肯定，以鼓舞基層員警。

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  • 台中市警局霧峰分局偵查隊小隊長何永超前年跨區到竹北破獲販毒集團，市警局為他申請破格晉升，卻遭警政署以「未居首功」駁回；市長林佳龍（見圖）今天力挺何永超。（資料照，記者廖振輝攝）

    台中市警局霧峰分局偵查隊小隊長何永超前年跨區到竹北破獲販毒集團，市警局為他申請破格晉升，卻遭警政署以「未居首功」駁回；市長林佳龍（見圖）今天力挺何永超。（資料照，記者廖振輝攝）

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