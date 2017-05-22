重編公宅預算惹議 林洲民被陳彥伯拍桌

台北市長柯文哲（右）22日率都發局長林洲民（左）等官員，赴市議會就大巨蛋案等進行專案報告並答詢。（記者張嘉明攝）

2017-05-22 12:16

〔記者郭安家／台北報導〕北市府於各地推動公共住宅，其中華榮市場公宅案規劃11層樓，但仍遭當地居民反對。台北市都發局長林洲民今上午與柯文哲赴議會備詢，台北市議員陳彥伯指，都發局未與民眾溝通該公宅案，先前還斥資近90萬元設計費規劃18層樓的開發版本，由都更中心得標，地方反彈後，又浪費錢斥資近90萬元重弄11樓的設計標案，可以這樣搞嗎？

林洲民回應陳彥伯，「你說的訊息真的不是正確的訊息，你的訊息不盡正確」；林洲民話沒說完，陳彥伯立即拉高分貝痛批「你還要凹、你還要凹，你為何要2個標呢？可以這樣搞嗎？」陳接著詢問柯文哲，「這就是你的SOP嗎？有傾聽民意嗎？」

林洲民則表示，18樓的方案是台北市都市計畫委員會討論過的，且經過2次溝通，所以將華榮市場公宅戶數減少。都更處長方定安則強調，北市府會尊重民意。柯文哲也說，事實上里長也有反映，北市府有進一步討論。

「那為何之前要18樓設計案標出去 90萬、90萬、90萬！」陳彥伯砲火連珠批林洲民浪費錢，林洲民也強硬回說「沒有！」陳彥伯不滿拍桌，嗆林洲民「你溝通了什麼！」場面火爆。

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