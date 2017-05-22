| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
午後對流旺盛 雲嘉8縣市發布大雨特報
 首頁 > 政治

重編公宅預算惹議 林洲民被陳彥伯拍桌

台北市長柯文哲（右）22日率都發局長林洲民（左）等官員，赴市議會就大巨蛋案等進行專案報告並答詢。（記者張嘉明攝）

2017-05-22  12:16

〔記者郭安家／台北報導〕北市府於各地推動公共住宅，其中華榮市場公宅案規劃11層樓，但仍遭當地居民反對。台北市都發局長林洲民今上午與柯文哲赴議會備詢，台北市議員陳彥伯指，都發局未與民眾溝通該公宅案，先前還斥資近90萬元設計費規劃18層樓的開發版本，由都更中心得標，地方反彈後，又浪費錢斥資近90萬元重弄11樓的設計標案，可以這樣搞嗎？

林洲民回應陳彥伯，「你說的訊息真的不是正確的訊息，你的訊息不盡正確」；林洲民話沒說完，陳彥伯立即拉高分貝痛批「你還要凹、你還要凹，你為何要2個標呢？可以這樣搞嗎？」陳接著詢問柯文哲，「這就是你的SOP嗎？有傾聽民意嗎？」

林洲民則表示，18樓的方案是台北市都市計畫委員會討論過的，且經過2次溝通，所以將華榮市場公宅戶數減少。都更處長方定安則強調，北市府會尊重民意。柯文哲也說，事實上里長也有反映，北市府有進一步討論。

「那為何之前要18樓設計案標出去 90萬、90萬、90萬！」陳彥伯砲火連珠批林洲民浪費錢，林洲民也強硬回說「沒有！」陳彥伯不滿拍桌，嗆林洲民「你溝通了什麼！」場面火爆。

相關影音

廣告
  • 市議員陳彥伯22日在市議會質詢時，和都發局長林洲民起口角。（記者張嘉明攝）

    市議員陳彥伯22日在市議會質詢時，和都發局長林洲民起口角。（記者張嘉明攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公共住宅 林洲民 陳彥伯
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧洋蔥煎鱈魚
涼拌菜✧紅油小黃瓜
好下飯！泰式椒麻雞
挑新鮮絲瓜看體型！
轉寄

標題：重編公宅預算惹議 林洲民被陳彥伯拍桌


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月22日‧星期一‧丁酉年四月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.